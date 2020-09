Nogle har fået videoovervågning, andre ridecentre og -klubber overvejer det, efter en hest måtte aflives på grund af mishandling. Alle håber, manden på overvågningsbilledet snart fanges.

Ridecentre er utrygge og øger fokus på sikkerheden

Holbæk - 19. september 2020 kl. 18:33 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det har givet uro og nervøsitet i rideklubber, -centre og stutterier, efter en hest blev mishandlet og efterfølgende måtte aflives. Flere har valgt at opgradere overvågning og sikkerhedsforanstaltninger, selv om videoovervågning ikke afholdt en mand fra at gå ind i en stald på Holbæk Rideklub og mishandle den otte år gamle og drægtige hoppe.

- Det er enhver hesteejers skræk. Vi havde i forvejen videoovervågning i ridehallen, men får nu også overvågning i vores stalde. Vi vil gerne vise vores pensionærer, at vi tager sikkerheden meget alvorligt, understreger Jørgen Grimbühler, Ågerupgård Ridecenter.

Mishandlingen og aflivningen har ramt ham ekstra hårdt. Stina Myrholm købte Carli for fem år siden af Stutteri Ågerupgård, som han og Susanne Grimbühler ejer.

Andre har også haft en plan om videoovervågning inden sagen fra Holbæk Rideklub, og nu er indkøbet rykket frem. En låge er også inde i overvejelserne.

Flere ridecentre ønsker at være anonyme af frygt for at blive det næste sted, hvor en hest mishandles.

- Jeg har fra start valgt ikke at skilte ved vejen og i det hele taget ikke eksponere os unødigt. Nu strammer jeg også op på Facebook. Jeg mener, anonymitet er den bedste sikkerhed, lyder det fra en ridecenterejer.

En anden sikkerhed et at bo langt ude på landet, bemærker Ann Dreyer fra Katrinebjerg Ridekskole og Stutteri ved Bennebo.

- Mishandlingen har chokeret alle, og jeg håber, gerningsmanden snart bliver fundet. Vores sikkerhed er, at vi bor på stedet og arbejder hjemmefra. Vi går runder og holder øje med hestene, der lige nu går på folden. Vi må erkende, at der altid er en risiko, men har valgt ikke at lade forskrækkelsen styre og har ikke foretaget os noget ekstraordinært, tilføjer hun.

Et sted er der løse vagthunde efter mørkets frembrud, andre har hunde, som er hurtige til at gø, når der dukker mennesker op.

Algestrup Sportsrideklub har heller ikke foretaget sig noget ekstra. Men der er sensorstyret lys, og naboer er flinke til at ringe, hvis lyset aktiveres om natten.

Desuden går hestene i folden uden grime, så de er svære at få fat på, forklarer Lea Møller, der er ansvarlig for sportsrideklubben.

Flere har af forskellige grunde inden mishandlingen overvejet videoovervågning. Det gælder Stald Sandby, Sandby.

På Vipperød Ridecenter er der talt om videovervågning efter tyveri af sadler for nogle år siden, og det bliver drøftet jævnligt, oplyser Gitte Fabricius. .