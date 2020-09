Frem til 2017 var opholds- og bostederne Søbæk ejet af Erik Filthuth. Socialtilsyn Hoved­staden, der overtog tilsynet med døgntilbuddene i 2014, har nu valgt at anmelde den revisor, der stod for revideringen af regnskaberne, til Revisortilsynet. Foto: Per Christensen

Revisortilsyn skal se på Søbæk-sag

Holbæk - 09. september 2020

Socialtilsyn Hovedstaden har anmeldt revisoren, der reviderede regnskaberne i Erik Filthuths selskaber, til Revisortilsynet. Revisoren afviser pure, at han på nogen måde har optrådt forkert.

Det er omtalen i de seneste uger i Ekstra Bladet af forholdene i bo- og opholdsstederne Søbæk, da Erik »Filler« Filthuth, Holbæk, var ejer frem til 2017, der har ført til, at Socialtilsyn Hovedstaden har anmeldt revisoren til Revisortilsynet.

Regnskaberne i Søbæk-­koncernen med hovedsæde i Jyderup blev i mange år revideret af revisor Martin Skovholm. Han er godkendt revisor og partner i RevisorGården Holbæk på Kalundborgvej 60 i Holbæk.

Op til Revisortilsynet at vurdere På baggrund af en artikel i Ekstra Bladet lørdag den 29. august om det, som ifølge nogle eksperters udtalelser kunne se ud som et for tæt, personligt forhold mellem Erik Filthuth og Martin Skovholm, har Socialtilsyn Hovedstaden valgt at anmelde revisoren til Revisortilsynet.

- Vi henvendte os i første omgang til Revisornævnet, men i stedet blev vi henvist til Revisortilsynet. Vi har så sendt sagen videre dertil, forklarer Mie Andresen, der er chef for Socialtilsyn Hovedstaden.

Socialtilsynet overtog pr. 1. januar 2014 opgaven med tilsynet fra Holbæk Kommune for så vidt angår døgntilbuddene (bo- og opholdsstederne). Tilsynet med Søbækskolen ligger stadig hos kommunen.

- Nu er det op til Revisortilsynet at vurdere sagen. Vi har ikke haft mistanke om noget før, men kan kun henvise til det, der står i Ekstra Bladet, siger Mie Andresen.

Det er også en del af Socialtilsynets opgave at føre tilsyn med de økonomiske forhold, men hvis der ikke er anmærkninger, må tilsynet forlade sig på revisorens påtegning.

Uoplyst grundlag Martin Skovholm undrer sig over anmeldelsen fra Socialtilsyn Hovedstaden til Revisortilsynet.

- Kort sagt så har Erik Filthuth og jeg ingen rent private relationer, der har nogen indvirkning på min uafhængighed. Det er naturligt, at vi kender hinanden efter mange års samarbejde, og dermed har deltaget i arrangementer sammen, altid med et forretningsmæssigt udgangspunkt fra min side. Derfor vil jeg naturligvis være uforstående overfor en eventuel anmeldelse til Revisortilsynet, som alene baseres på et uoplyst og ufuldstændigt grundlag bragt i Ekstra Bladet, forklarer Martin Skovholm.

Til sølvbryllupsfest i Østrig I Ekstra Bladets artikel 29. august omtales det blandt andet, at revisoren deltog i Annette og Erik Filthuths sølvbryllupsfest i Østrig. Desuden henvises der til andre billeder på Erik Filthuths Facebook-profil, hvor de optræder i situationer, der kan tolkes som private.

I Ekstra Bladet udtaler Leif Christensen, der er adjunkt på Institut for Regnskab på CBS, at »så begynder det at blive mistænkeligt«.

- Jeg deltog i sølvbryllupsfesten med min hustru, fordi vi var inviteret, og fordi det passede med, at vi kunne lægge turen forbi Østrig på vej på sommerferien i Frankrig og Italien. Sølvbrylluppet blev afholdt i juli 2019, altså både efter salget af virksomheden i 2017 og efter Erik Filthuths fratrædelse som direktør 1. april 2019, forklarer Martin Skovholm.

Med hensyn til billeder fra andre lejligheder henviser revisoren til, at det er billeder fra forretningsmøder, som der er holdt adskillige af igennem et mangeårigt samarbejde. Og Facebook anvendes til mange ting, også af forretningsmæssig karakter, påpeger Martin Skovholm, der havde Erik Filthuth som klient i knap 30 år.

Klientfortrolige oplysninger I Ekstra Bladets artikel 29. august omtales det, at Erik Filthuth på et tidspunkt over fem år havde private udlæg for fire millioner kroner. Revisor Kim Jacobsen, der har 30 års erfaring med økonomi på sociale tilbud, udtaler i artiklen, at »Når private indkøb så massivt overtræder virksomhedens interne regler, så bør det undersøges. Særlig når indkøbene er foretaget af direktøren, som ingen andre kontrollerer«.

- Historien er bragt på et uoplyst og ufuldstændigt grundlag og baserer sig primært på en lækage af interne dokumenter og fortegnelser, som Ekstra Bladet mistolker og fremstiller forkert. Jeg kan naturligvis ikke videregive klientfortrolige oplysninger om sådanne forhold, svarer Martin Skovholm.

Han tilføjer dog, at når der henvises til »private indkøb«, er det både beløbsmæssigt og faktuelt forkert.

- Der er tale om indkøb, som direktøren foretager for virksomheden, hvor direktøren har udlægget til gode i virksomheden, hvilket i øvrigt tydeligt fremgår af årsrapporterne for virksomheden, som Socialtilsynet alle år har modtaget og gennemgået, anfører revisoren.

- Ingen trussel mod uafhængigheden Når det gælder revisorers forhold, er de reguleret af revisorloven og en bekendtgørelse om godkendte revisorers og revisionsvirksomheders uafhængighed.

- Ud fra lovgivningens definition af begrebet uafhængighed er der intet belæg for, at der skulle være en sådan afhængighed mellem Erik Filthuth og undertegnede, at der foreligger en trussel mod uafhængigheden. Jeg har aldrig haft og har ikke økonomiske interesser i et eller flere selskaber, der ejes af Erik Filthuth. Jeg har ingen familiære relationer til Erik Filthuth eller dennes familie. Jeg har aldrig haft og har ikke personlige interesser i et eller flere selskaber, der ejes af Erik Filthuth. Jeg har aldrig haft og har ikke regelmæssig social omgang med Erik Filthuth eller dennes familie, påpeger Martin Skovholm.