Birgit og Arne Munksgaard ses her på Arnes kontor i ABM Revision, der ligesom Arne Munksgaard netop har haft 50 års jubilæum. Foto: Elisa Hauerbach

Revisionsfirmaet fejrer 50 års jubilæum

Holbæk - 26. juni 2021 kl. 20:00 Af Elisa Hauerbach Kontakt redaktionen

En by kan ikke overleve uden et erhvervsliv der blomstrer. I Svinninge fejrer revisor Arne Munksgaard sit eget og firmaet ABM Revision's nylige 50 års jubilæum.

1. juni 1971 er en dag, som revisor Arne Munksgaard stadig husker. Det var dagen, hvor han blev selvstændig revisor.

- Mit første kontor havde jeg i kompagniskab med en anden. Det lå i Smedelundsgade, Holbæk. Desværre havde vi forskellige meninger om hvordan en virksomhed skulle drives, så vi skiltes efter et år. Jeg flyttede kontoret til Ahlgade og senere til Svinninge, da jeg havde et stærkt ønske om at have lokale kunder, i et omfang som var til at overskue. Den første adresse var på Hovedgaden 50. Senere købte jeg grunden her (Hovedgaden 60) af Svinninge Kommune. Jeg fik selv bygget et træhus, for den slags bygninger kunne på det tidspunkt afskrives i følge gældende skatteregler, fortæller revisor Arne Munksgaard.

Med tiden blev der indlemmet endnu to revisorer og deres kunder i virksomheden. Ejerskabet overgik til Arnes hustru, Birgit, i 2006. Hun er i dag den eneste der har autorisation på kontoret og arbejder på fuld tid. De tre øvrige er blevet til »gråt guld«. De har deponeret deres autorisationer og arbejder på deltid.

Når Arne Munksgaard ser tilbage, omtaler han sit fag med tiden før og efter computeren kom i brug.

- Før computertiden lavede vi kun skatteregnskab for virksomheder og private. Vi besøgte vores kunder, fik informationer, kassekladder og bilag, skrev tallene i hånden og regnede ud med afslutningsark og regnemaskiner. Vi havde damer ansat til renskrivning af årsregnskaberne, der skulle afleveres den 1. maj. Det krævede præcision, for lavede man en enkelt slåfejl nederst på siden, kunne man starte forfra, husker revisoren fra ABM Revision.

Han er, på trods af sine 79 år, stadig glad for sit arbejde og ryster lidt på hovedet, når han tænker tilbage på computerens indtræden i firmaet.

- Den første af slagsen var med disketter og udviklet til revisionsfaget. Kontoret havde en computer og to medarbejdere der skiftedes til at skrive på den. Den stod på en svingarm, der kunne skubbes frem og tilbage mellem deres to pladser. Den næste havde 120 megabyte og vi blev anbefalet at dele harddisken op i tre, med 40 i hver. Det betød, at opdateringerne var så store at de ikke kunne installeres. Computeren gik simpelthen ned, når vi forsøgte. Sidenhen er udviklingen heldigvis gået stærkt, men det har desværre også betydet at vi ikke har den samme, tætte relation til kunderne mere, for alting klares på kontoret, bag skærmen. Vi har dog stadig kunder, der kan mærke på deres tegnebog, hvordan forretningen går - ligesom i de gode, gamle dage, siger revisoren, med et glimt i øjet.

Han fortæller også, at hvor der var en meget enklere skattelovgivning før i tiden, så er der en meget omfattende lovgivning nu. En lovgivning, som hele tiden ændres og efter hans vurdering, »styres af øjeblikket«.

- Man lukker mange huller i skatteloven. Huller, som er blevet fundet og udnyttet. Lovgivningsretningen afgøres ofte af den siddende regerings politiske overbevisning, om regeringen er »rød eller blå«. Jeg er bare bange for at mange snyder sig selv for de fradrag, de faktisk er berettiget til. Så mit råd herfra, er at man gennemgår sine oplysninger, især omkring kørselsfradraget, slutter Arne Munksgaard.

Virksomhedens og Arnes eget jubilæum markeres engang i efteråret, når corona forhåbentligt er helt overstået, lyder svaret, når talen falder på en eventuel markering af mærkedagen.