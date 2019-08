For anden gang på to år behandler Retten i Holbæk netop nu en voldtægtssag, hvor både den tiltalte 43-årige mand og den forurettede pige, der i dag er 23 år, går igen. Der ventes dom i sagen i næste uge. Foto: Mie Neel

Retten skal vurdere ny forklaring i gammel voldtægtssag

Holbæk - 10. august 2019 kl. 08:12 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dommerne er altid på en alvorlig opgave, når de skal afgøre om en tiltalt er skyldig eller skal frifindes. Men det er en særlig delikat sag, som en domsmandsret i Holbæk tog på hul på fredag, skriver dagbladet Nordvestnyt lørdag.

Her er en 43-årige mand fra Vestjylland tiltalt for at have udsat en mindreårig pige for voldtægt en-to gange om måneden i perioden fra april 2003 til sommeren 2007 - altså i alt mellem 50 og 100 gange.

Pigen, der i perioden var mellem syv og 11 år gammel, blev ifølge anklageskriftet både kysset, befølt intime steder og udsat for samleje, mens den tiltalte afspillede pornofilm for hende. Han skal også have truet med, at det ville gå ud over hendes lillesøster, hvis hun ikke lod ham gøre det.

Den 43-årige tiltalte mand nægter sig skyldig i anklagerne og afviste i sin forklaring i retten i går, at han skulle have gjort noget af det, han står tiltalt for.

Når sagen er speciel skyldes det, at den 43-årige tidligere er blevet fundet skyldig i en række seksuelle krænkelser af pigen og hendes søster, som var døtre af mandens naboer på en adresse i en mindre by i Holbæk Kommune.

For snart to år siden blev han ved Retten i Holbæk idømt tre års fængsel for blandt andet at have udsat den ældste af pigerne, der i dag er 23 år, for ét tilfælde af fyldbyrdet samleje, da hun var omkring 11 år.

Men sidste sommer frifandt Østre Landsret ham for netop det forhold, fordi der var for stor usikkerhed om, hvornår voldtægten skulle have fundet sted. Han blev dog fundet skyldig i andre krænkelser af pigen, og den 43-årige afsoner i øjeblikket landsrettens dom på halvandet års fængsel.

Netop usikkerheden om tidspunktet for, hvornår pigen skulle være blevet udsat for voldtægt er baggrunden for, at der nu ganske usædvanligt er rejst ny tiltale for noget, der ligger relativt tæt op af de anklager, som den 43-årige altså er både dømt og frifundet for ved to retsinstanser.

Nordvestnyt har tidligere fortalt, at den unge kvinde under den første retssag forklarede, at hun var blevet voldtaget af den tiltalte flere år tidligere og væsentligt flere gange end den oprindelige tiltale lød på.

Anklageskriftet dengang baserede sig blandt andet på de forklaringer, pigen selv havde givet til politiet under afhøringer efter, at hendes mor i foråret 2014 havde anmeldt de mulige overgreb på døtrene.

Kvindens nye forklaring i både byret og landsret fik Midt- og Vestsjællands Politi til at lave ny efterforkning af sagen, men anklagemyndigheden vurderede, at der ikke var grundlag for at rejse en ny sag.

Den beslutning omgjorde Statsadvokaten imidlertid, og derfor står den 43-årige nu igen tiltalt for voldtægt af den dengang mindreårige pige.

Såkaldt dobbelt strafforfølgning, hvor en person tiltales for noget, som vedkommende allerede er dømt eller frikendt for, er ikke tilladt. Derfor er dommerne i Holbæk sat på en opgave, hvor de ikke blot skal vurdere, om der er hold i anklagerne mod den 43-årige, men også om de er forskellige nok fra de anklagepunkter, der allerede har været prøvet i retten.

Både senioranklager Louise Hansen og forsvarer Ib René Laursen betonede ved retssagens start fredag, at det er en atypisk sag, som dommerne har foran sig. Da der ikke er nogen tekniske beviser i sagen vil den i høj grad blive afgjort på dommernes vurdering af troværdigheden af forklaringerne fra den tiltalte 43-årige vestjyde og den 23-årige kvinde samt flere andre vidner i sagen.

Kvinden afgav også sin forklaring fredag, men da det foregik for lukkede døre kan den ikke gengives her.

Forsvarer Ib René laursen lod i øvrigt på sagens første dag forstå, at han ikke mener, at anklageskriftet lever op til lovens krav.

Han modsatte sig dog ikke, at sagen blev sat i gang, men varslede, at han vil bringe spørgsmålet op i sin procedure, når sagen efter planen genoptages mandag, hvor der også forventes at falde dom, skriver dagbladet Nordvestnyt lørdag.

