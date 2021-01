Retten i Holbæk er fortsat åben, men der vil være nogle sager, der bliver udsat i den kommende tid på grund af skærpede corona-restriktioner. Foto: Mie Neel

Retten holder åbent, men udsætter nogle sager

Holbæk - 08. januar 2021 kl. 12:10 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen

Under forårets første coronavirus-bølge lukkede de danske domstole stort set helt ned med undtagelse af de helt nødvendige grundlovsforhør og andre uopsættelige retsmøder.

Med regeringens og sundhedsmyndighedernes seneste stramninger i restriktionerne, blandt andet en skærpelse af afstandskravet mellem personer fra én til to meter, for at modvirke den aktuelle spredning af covid-19, er det igen blevet aktuelt for domstolene at gå balancegangen mellem sundhedsmæssige hensyn på den ene side og hensynet til at få behandlet så mange retssager som muligt.

I forvejen har retterne rundt omkring i landet en stor sagspukkel foran sig, og den blev bestemt ikke mindre med forårets nedlukning, der varede cirka halvanden måned.

Ikke for mange ind og ud Også hos Retten i Holbæk forholder man sig selvsagt til de nye restriktioner. Retspræsident Susanne Skotte Wied understreger, at retten fortsat er åben og forsøger at gennemføre flest mulige af de allerede planlagte sager. Men det sker ud fra en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde og i overensstemmelse med de anbefalinger, der er kommet fra Domstolsstyrelsens centrale krisestab.

- Det afgørende er to-meters afstandskravet, som vi skal kunne efterleve. Det gælder både i retssalene og på de øvrige arealer i bygningen. Derfor handler det om at sikre, at der ikke er for mange mennesker, som skal ind og ud af bygningen og lokalerne på samme tid, siger Susanne Skotte Wied til dagbladet Nordvestnyt fredag.

Det har i første omgang ført til udsættelse af nogle sager i den kommende tid. Når retten udsætter sager sker det ud fra en vurdering af, om det er en ikke-hastende sag.

Omvendt prioriterer man at gennemføre sager med varetægtsfængslede og sager, der måske i forvejen har været længe undervejs.

Der afholdes naturligvis også grundlovsforhør, ligesom krisestaben anbefaler at prioritere hastende familieretlige sager.

Siden foråret har Retten i Holbæk haft installeret plexiglas mellem dommere, forsvarere og anklagere i retssalene, så det er muligt at mindske afstandskravet på to meter.

Overvej om det kan vente Retten har også mange andre opgaver end at gennemføre retssager, for eksempel notarialforretninger.

I den forbindelse opfordrer Susanne Skotte Wied til, at man i den nuværende situation overvejer, om man kan vente med at klare sit ærinde i retten til et senere tidspunkt.

- Det er klart, at hvis man skal have lavet et testamente, og det haster med at få det godkendt hos notaren, så har vi fuld forståelse for det. Men hvis det handler om, at man gerne vil have lavet et testamente til engang ude i fremtiden, så opfordrer vi til, at man venter, siger retspræsident Susanne Skotte Wied.

Indtil videre gælder de skærpede forholdsregler og anbefalinger til og med 17. januar.

