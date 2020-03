Retten aflyser retsmøder

Retten i Holbæk er i lighed med de øvrige domstole i Danmark blevet pålagt at aflyse de planlagte retsmøder og sende medarbejderne hjem for at hindre udbredelsen af coronavirus.

Det betyder, at der fra i går og frem til mandag den 30. marts ikke bliver afviklet nogle retsmøder ud over de allermest nødvendige i den lokale ret.

I og med at retten har iværksat nødberedskab, så betyder det, at der ikke er almindelig adgang til retten.

Retspræsidenten fortæller, at de aflyste retssager bliver gennemført på et andet tidspunkt.

- Jeg håber, at vi kan komme i gang igen på normal vis, når de 14 dage er gået. Det vil være det bedste. Men det er bestemt ikke sådan, at de tiltalte kan regne med, at deres sager bliver helt aflyst, hvis der går længere tid. Vi skal nok holde styr på sagerne og sørge for, at de bliver genoptaget på et senere tidspunkt, fortæller hun.