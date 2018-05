Loppestien set fra Vestvejen, som den så ud i 2015, efter Tibirg Landbrug ApS havde genoprettet den.Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Retten: Loppesti skal genetableres Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Retten: Loppesti skal genetableres

Holbæk - 11. maj 2018 kl. 16:37 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En bøde på 5000 kroner til Tibirg Landbrug ApS i Stigs Bjergby og et krav om at genetablere den offentlige sti, Loppestien, syd for byen, så den senest den 30. juni fremstår som i fordums tid.

Sådan lyder dommen i en retssag, som Retten i Holbæk netop har behandlet.

Sagen handler om Loppestien, der er en forlængelse af Vestvejen syd for Stigs Bjergby, og som går i en lige linje frem til Svinninge Å hen over et areal, der ejes af Tibirg Landbrug.

Herfra kan man krydse åen via en lille bro ved rensningsanlægget og fortsætte mod Jyderup.

Loppestien menes at have eksisteret i en eller anden form i over 100 år, men i efteråret 2014 blev den pløjet op af forpagteren af jorden med Tibirg Landbrugs viden, men uden offentlig tilladelse.

Derfor sendte Holbæk Kommune efterfølgende et påbud til anpartsselskabet om, at stien blev genetableret, og det har Tibirg Landbrug som sådan også gjort.

Men slet ikke i fornødent omgang, mener kommunen, der meldte selskabet til politiet.

Herfra er sagen endt i retten, hvor der onsdag blev afsagt dom.

Og i den pålagde retten altså Tibirg Landbrug at efterkomme kommunens påbud senest den 30. juni.

Hvis det ikke sker, vil virksomheden få yderligere en bøde på 1000 kroner hver måned, indtil Loppestien er blevet genetableret i fuldt omfang.