Sagen drejer sig om de to såkaldte frontspidser, der ses i hver sin ende af den sydlige facade på hovedhuset. Da billedet blev taget, var arbejdet med at fjerne den ene frontspids i gang, og det er nu afsluttet. Inden længe vil også den anden frontspids være væk. Foto: Peter Andersen

Retssag får entreprenør til at følge krav

Holbæk - 08. maj 2018 kl. 14:02 Af Kaj Ove Jensen

Entreprenør Morten C. Henriksen har i årevis afvist at efterkomme myndighedernes krav om ændringer på hans bopæl. Nu er han omsider gået i gang med de krævede ændringer, efter at der var udsigt til en tur i retten, skriver dagbladet Nordvestnyt tirsdag.

- Sådan en sag kan man ikke vinde. Men jeg har rent ud sagt trukket den så langt, som jeg kunne siger Morten C. Henriksen om forholdene vedrørende hans private bolig i Markeslev på Tuse Næs. Efter at han i 2012 og 2014 undlod at efterkomme krav fra myndighederne om at ændre på boligens sydvendte facade, førte det til, at anklagemyndigheden rejste tiltale for overtrædelse af naturbeskyttelsesloven.

I april skulle Retten i Holbæk have behandlet sagen. Foruden en bøde ville der også blive nedlagt påstand om, at Morten C. Henriksen skulle betale ugentlige tvangsbøder på 2000 kroner, indtil kravene var fulgt.

Retssagen blev aflyst, og en ny dato blev fastlagt i august. Men ifølge Morten C. Henriksen bliver der ikke brug for noget retsmøde, fordi han har besluttet at ændre på ejendommen, der ligger på Markeslev Huse 22.

- Jeg gider ikke tage en retssag. Jeg gør, som de mener. Jeg er nødt til at ændre det og er gået i gang, selv om jeg stadig synes, at det ikke er arkitektonisk forkert, siger Morten C. Henriksen.

Der er strammere regler end normalt, fordi ejendommen ligger inden for strandbeskyttelseslinjen på 300 meter og samtidig i landzone.

Morten C. Henriksen fik tilladelse til at opføre én frontspids på taget mod syd. Den kunne være cirka syv meter bred og rage cirka tre meter ud fra taget. Desuden blev der givet tilladelse til to kviste.

I stedet byggede han to smallere frontspidser og to kviste, men i september 2011 gav det daværende Miljøcenter Roskilde et påbud om senest 1. juni 2012 at ændre facaden, så den fulgte tilladelse.

I november 2013 forlængede Naturstyrelsen fristen til 1. december 2014, stadig uden resultat. I sidste måned blev den planlagte retssag udsat, da arbejdet med ændringerne var gået i gang. Det hele skulle være ordnet om en måneds tid.

De to frontspidser i hver sin side bliver ændret til kviste, og dermed opfyldes også et krav om at nedbringe antallet af kvadratmeter.

De to kviste på midten kunne ændres til den tilladte, enlige frontspids.

- Men det gider jeg ikke. Det har jeg slet ikke lyst til, for det bliver for voldsomt, lyder det fra entreprenøren, der driver sin virksomhed med adresse i Hagested.