Selv om en del mennesker ufrivilligt blev øjenvidner til knivstikkeriet på Lindevej i Holbæk 9. juni sidste år, og flere af dem ydede førstehjælp til den hårdt kvæstede mand, stod 52-årige Christian Flesborgs liv ikke til at redde. Foto: Presse-fotos.dk

Retspatolog: Knivoffer havde voldsomme skader

Holbæk - 21. maj 2021 kl. 17:24 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen

Fredag fortsatte nævningesagen ved Retten i Holbæk, hvor to mænd på 28 og 29 år er anklaget for drab på den 52-årige Christian Flesborg på Lindevej i Holbæk midt på formiddagen den 9. juni sidste år. Begge nægter sig skyldige.

Ved fredagens retsmøde var en retspatolog fra Retsmedicinsk Institut i København indkaldt som ekspertvidne for at forklare nærmere om de skader, man fandt ved obduktionen af den 52-årige, der døde på Holbæk Sygehus nogle timer efter, at han var blevet stukket flere gange med kniv.

Kan ikke afvise to knive Retspatologen blev blandt andet spurgt ind til konklusionen i obduktionserklæringen, som ikke udelukker, at Christian Flesborgs skader kan være påført af to forskellige knive - en énægget og en tveægget kniv.

Sagen kort Tirsdag den 9. juni 2020 cirka klokken 10.30 får den 52-årige Christian Flesborg seks knivstik i maven og benene ud for adressen Lindevej 10 i Holbæk.

Han afgår samme eftermiddag klokken 15.07 ved døden på Holbæk Sygehus.

Politiet anholder inden for et par timer efter overfaldet to mistænkte. Det er de to mænd, der nu står tiltalt for i forening at have dræbt Christian Flesborg.

De tiltalte er 28- årige »A« og 29-årige »T«. Begge nægter sig skyldige i drab.

Nævningesagen mod de to begyndte i maj ved Retten i Holbæk. Der ventes dom på et ikke fastlagt tidspunkt i juni. Politiet har i nærheden af gerningsstedet fundet nogle knive, men senioranklager Maria C. Jepsen sagde allerede på retssagens første dag, at det ikke med sikkerhed er lykkedes at finde frem til det eller de mulige drabsvåben.

Derfor har retspatologerne heller ikke kunnet sammenligne den dræbtes skader med specifikke knive.

Men ifølge ekspertvidnet havde de seks stiklæsioner - fem på benene og ét i maveregionen - lidt forskellig karakter, og dermed kan man ikke udelukke, at Christian Flesborg blev stukket med to forskellige knive.

- Han kan være blevet stukket med både en énægget og en tveægget kniv, men vi kan ikke sige det med sikkerhed, sagde vicestatsobducent Steen Holger Hansen.

Spørgsmålet kan have betydning for sagen, da anklagemyndigheden har tiltalt de to mænd for i forening at have dræbt den 52-årige. 28-årige »A« erkender at have stukket ham to gange i benene i nødværge, mens 29-årige »T« helt afviser at have stukket manden, der ifølge vidner virkede truende forud for det fatale knivstikkeri.

Stik i benet bagfra Under gennemgangen af obduktionserklæringen kom det også frem, at ét af knivstikkene var gået ind bag på den afdødes underben og var kommet ud foran ved knæet.

Flere af de seks knivstik havde påført den 52-årige ganske alvorlige skader. Således blev to pulsårer skåret over, ligesom den ene nyre blev svært beskadiget af et 19 centimeter dybt stik.

Steen Holger Hansen vurderede ud fra journalerne i sagen, at både tililende øjenvidner, ambulancefolk og personalet på Holbæk Sygehus havde ydet kompetent hjælp, men at det var en »særdeles kompliceret situation«.

- Skaderne var voldsomme, og der var kraftige blødninger. Det fremgår af journalerne, at den afdøde under behandlingen på sygehuset flere gange fik hjertestop, fordi hjertet ikke fik nok blod til at pumpe med, konstaterede retspatologen og tilføjede, at der undervejs blev givet 40 portioner blod.

Trods den hurtige hjælp kunne Christian Flesborgs liv ikke reddes, og klokken 15.07 - godt fire en halv time efter episoden på Lindevej - blev han erklæret død.

Retssagen fortsætter i begyndelsen af juni, og der ventes også dom på et endnu ikke fastlagt tidspunkt i juni.

