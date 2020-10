Retten i Holbæk har mandag afgjort, at videoafhøringen af to piger på 12 og 13 år må bruges som bevis i straffesagen, hvor pigernes forældre er tiltalt for flere års grov vold og mishandling af parrets fire børn. Forældrene risikerer udvisning, hvis de findes skyldige.

Retskendelse: Børn skal vidne mod forældre, der risikerer udvisning

To piger på 12 og 13 år kan ikke slippe for at vidne i en sag, hvor deres 36-årige far og 34-årige mor er tiltalt for gennem flere år at have udsat døtrene og to sønner på fire og seks år for grov vold og mishandling.

Mandag afsagde Retten i Holbæk kendelse om, at de videoafhøringer, der allerede sidste år blev gennemført med de to mindreårige piger, gerne må bruges som bevis i straffesagen mod forældrene.