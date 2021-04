Det blev til knap 223.000 kroner, som blev indsamlet i gl. Holbæk Kommune, da Kræftens Bekæmpelse søndag holdt indsamling. Klaus Ole Møgelvang (th.), der var kampagneleder i området, modtager her indsamlingsbøtterne efter indsamlernes rundtur. Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Resultat nåede over 300.000 kroner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Resultat nåede over 300.000 kroner

Holbæk - 12. april 2021 kl. 16:14 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Det blev til et samlet resultat på 319.257 kroner, da Kræftens Bekæmpelse søndag gennemførte indsamlingen i Holbæk Kommune.

Læs også: Fin indsamling trods regn og kulde

Det endelige resultat foreligger, efter at afdelingen i gl. Holbæk Kommune hen på eftermiddagen fik kæmpet sig igennem en manuel optælling af 90 kg mønter.

Det viste sig, at der bag mønternes vægt gemte sig en værdi af cirka 72.000 kroner. Det var i øvrigt tæt på de 75.000 kroner, der kom ind i sedler i gl. Holbæk Kommune, og de 76.000 kroner på MobilePay.

Det giver et samlet resultat på 222.984 kroner i gl. Holbæk Kommune. De blev indsamlet af cirka 150 indsamlere.

Kræftens Bekæmpelses lokalafdeling i Holbæk Kommune er ved indsamlingerne stadig opdelt efter de gamle kommunegrænser.

I gl. Svinninge Kommune sørgede 56 indsamlere for at hente 54.696 kroner ved at stemme dørklokker.

I gl. Jernløse Kommune var der 39.907 kroner at hente for 24 indsamlere.

I gl. Tornved Kommune sørgede en enkelt indsamler for at få 1670 kroner i indsamlingsbøtten.

I gl. Tølløse Kommune havde man på grund af coronasituationen valgt at droppe indsamlingen. I stedet henvises der til at donere via de digitale kanaler, hvilket i forbindelse med landsindsamlingen kan ske frem til søndag den 18. april.

Det samlede resultat for Holbæk Kommune på 319.257 kroner ligger et godt stykke over det resultat på 123.665 kroner, som blev nået i august 2020.

Men der er et stykke vej op til resultatet fra før-coronatiden, hvor det jævnligt lå omkring en halv million kroner.