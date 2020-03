Jais Westh Lauritsen har hidtil drevet Café Forsinket uden mad ud af huset. Men nu tvinger situationen ham til at sadle om. Foto: Elisa Hauerbach

Restauratører venter i spænding

Højst 100 samlet på ét sted. Sådan er de nuværende retningslinjer for spisestederne i Holbæk Kommune. Men det strammer til - antallet af kunder falder, og nogle restauratører spekulerer også på, om reglerne vil blive strammet endnu mere.

På restaurant Vadestedet i Holbæk Marina mærker forpagter Pia Mattsson, at omsætningen påvirkes af frygten for corona-virussen..

- Vi følger naturligvis regeringens retningslinjer, så vi på intet tidspunkt har over 100 samlet i ét lokale. Men det er jo ikke utænkeligt, at der kan komme nye strammere retningslinjer, så vi er lidt i en venteposition, forklarer Pia Mattsson.

- Der er også en del, der ringer for at være sikre på, at vi har åbent. Og det har vi altså, så længe vi ikke får besked om det modsatte, siger Pia Mattsson.