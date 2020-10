Restauratør: Positiv med forbehold over for ny hjælpepakke

Med den seneste udvidede corona-hjælpepakke blæser der - måske - lidt mildere vinde over lokale restaurationer. Pakken kan umiddelbart give lidt ro de næste måneder, men Direktør Pia Mattsson, Restaurant Vadestedet i Holbæk, peger på uklare detaljer, der kan trække i en anden retning.

- Det ser ud til at være en hjælpende hånd, og det glæder jeg mig over. Jeg kan søge for tabt omsætning og til faste udgifter, men desværre ikke til lønninger, som er nødvendige for at holde forretningen kørende. Jeg kan se, at de gamle ordninger er forlænget til 31. januar, men tilsyneladende kun så længe, der er restriktioner. Så hvad sker der, hvis forsamlingsforbuddet ændres, siger Pia Mattsson.