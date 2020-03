Hos McDonalds i Holbæk vil antallet af gæster blive begrænset, så man holder sig under grænsen på de 100 personer. Foto: Per Buurgaard Christensen

Restauranter begrænser antal gæster

Holbæk - 13. marts 2020 kl. 05:57 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hos McDonald's i Holbæk vil man overholde den kraftige anbefaling om, at der ikke bør være over 100 personer samlet indendørs.

- Vi er yderst fokuserede på at sikre, at vi lever op til retningslinjerne og tager alle de forholdsregler, vi kan. Både for vores gæsters og medarbejderes skyld. Vi har for længst indført en række ekstra procedurer omkring blandt andet rengøring, des­inficering, oplysning og hygiejne. Og vi kommer nu også til at indføre en række tiltag på landsplan, som skal sikre, at vores gæster ikke sidder for tæt, fortæller Jens-Erik Arenfeldt, som er restauratør (franchisetager) hos McDonald's i Holbæk samt fire andre restauranter på Vestegnen.

Der er 140 siddepladser på restauranten på Valdemar Sejrsvej i Holbæk. Rent praktisk ville det ikke være så nemt at flytte hverken borde eller stole, fordi de er boltet fast.

- Vi har sat ekstra fokus på at sørge for at sikre renhed og hygiejne. Derfor dedikerer vi én person i restauranten til hele dagen at spritte af på dørhåndtag, i området med bestillinger og på toiletter med mere, forklarer Jens-Erik Arenfeldt.

Brunchbuffet fjernes og menukort reduceres Hos Café Vivaldi, som driver spisested på Ahlgade 41 i Holbæk, og 17 andre steder på Sjælland, Fyn og i Jylland, blev der hele torsdagen arbejdet med at indføre nye forholdsregler.

- Vi holder åbent, men vi følger anbefalingen om ikke at have så mange gæster, som vi plejer. Vi er nødt til at holde øje med, at vi ikke kommer over 100, inklusive personale. Men det er nok også begrænset, hvor mange gæster vi kan forvente at få. For jeg tror virkelig, folk tager det alvorligt, siger Thomas Munkholm, som er udviklingschef på Vivaldi Gruppens hovedkontor i Slagelse.

Café Vivaldi, der har lige over 250 siddepladser i Holbæk, vil have håndsprit stående og beder gæsterne om at holde afstand til hinanden. Personalet vil anvise siddepladser, så der er dobbelt afstand mellem gæsterne.

- Vi har fjernet brunchbuffeten, og vi vil reducere vores menukort, så indkøbet af mad bliver reduceret, og vi dermed får mindre madspild. Grunden til at vi holder gang i maskinen er, at statsminister Mette Frederiksen også udtalte, at Danmark ikke skal gå i stå, siger Thomas Munkholm.

Der kan stadig bestilles take away fra Café Vivaldi.

