Restaurant vil til at kræse meget mere

Holbæk - 17. august 2021

Nye ejere. Ny kok. Nyt menukort. Nyt koncept. »Restaurant No5« i Nygade er lige nu ved at gøre klar til en fremtid som mere moderne spiserestaurant.

- Vi vil gerne ramme midt imellem fin restaurant og café, siger Josephine Lauritsen. Hun og hendes kompagnon som nye ejere, Sebastian Bay Petersen, har tæsketravlt lige nu. De har lige ansat en ny kok - og midt i næste uge skifter restauranten menukort.

Dermed tager de nye ejere hul på deres ny koncept,

- Vi vil på en række punkter være anderledes, end »No5« hidtil har været. Vil gå fra det café­agtige over til at være restaurant med mere moderne smørrebrød og mad, siger Sebastian Bay Petersen.

Det bliver med et udvalg, der bliver med knap så mange små retter, men til gengæld mad, der kræses mere om - og som stadig sikrer, at stedet er for alle.

- Både et date-sted og et sted for hele familien. Ja, og så fortsat som bar med cocktails, som vi vil til at gøre mere ud af, siger Josephine Lauritsen.

Den ny kok kommer i høj grad til at sætte sit præg på menukortet. Allan Reimer, 31 år, blev i sidste uge ansat som kok. Barndomskammerat fra Holbæk til Sebastian Bay Petersen.

Som kok kommer Allan Reimer med en baggrund fra kendte københavnske spisesteder som Krogs Fiskerestaurant, Madklubben, Hotel Phoenix og Tivoli.

- Jeg laver mad, jeg selv synes er godt, og som smager godt, forsikrer den erfarne kok.

Der er plads til 110 gæster i restauranten i stueplan og på førstesalen, der ofte bruges til selskaber. Gårdhaven med plads til 40 vil få et løft med grønne planter med mere.

Som frokost­restaurant vil stedet i høj grad satse på lækkert smørrebrød. Fint smørrebrød, som de nye ejere siger. Ja, og så salater, burgere og tatar. Sidstnævnte - tatar - er der ikke særligt mange spisesteder, der gør i. »No5« vil tilbyde tre forskellige slags tatar, når det ny spisekort er klar. Der vil utvivlsomt være en del kunder, som vil smække med tungen af begejstring, når de opdager det. Samtidig vil gæster, der foretrækker at spise vegetarisk, kunne vælge lækre retter.

I øvrigt vil »No5« give kunderne mulighed for at få takeaway-smørrebrød og andre takeaway-retter.

På aftenmenukortet vil der komme blandt andet ribeye, fisk og vegetarretter. Retter, som vil blive kreeret med sans for, at det alt sammen skal være en smagsoplevelse.

Der vil blive skiftet menu hver tredje måned. Kokken vil nemlig satse målrettet på mad med sæsonens råvarer.

- Det giver en mere frisk tilgang til maden, og jeg skal nok sørge for, at de bruges, så det kommer til at smage rigtig godt, forsikrer kokken.

Nu som gennem de seneste 16 år er »No5« også et bryggeri: Holbæk Bryghus. I kælderlokalerne brygges 21 forskellige slags øl.

Her sørger brygmester Elisabeth Gottschalck for, at der fremstilles velsmagende øl. Fra en »No5«-nyfortolkning af den klassiske pilsnerøl over en bred vifte af specialøl, heriblandt en gylden dessertøl.