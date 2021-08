Se billedserie Klima- og miljøudvalget har indstillet til den videre politiske behandling, at der gives en treårig dispensation fra lokalplanen til at anvende det grønne areal umiddelbart syd for restaurant Vadestedet til parkeringspladser. Til højre ligger masteskuret. Foto: Thomas Olsen

Restaurant ønsker flere parkeringspladser

Holbæk - 16. august 2021 kl. 15:24 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Et øget pres på parkeringspladserne ved Holbæk Marina på Strandmøllevej i Holbæk har fået restaurant Vadestedet til at søge Holbæk Kommune om en udvidelse af parkeringsarealet. Det foreslås, at et areal umiddelbart syd for restauranten kunne anvendes til formålet.

Den ændrede anvendelse vil kræve en dispensation fra lokalplanen, hvilket kan gives for højst tre år. Klima- og miljøudvalget har indstillet til behandlingen i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, at der gives dispensation på tre år.

Ansøgningen er fremsendt af Holbæk Erhvervsforum på vegne af restaurant Vadestedet. Det nævnes, at restauranten ved genåbningen efter coronanedlukningen i sommeren 2020 konstaterede, at mange fokuserede på udelivet, herunder fritidsbåde med mere. Det medførte et stort pres på parkeringspladserne, blandt andet fordi bådejerne langtidsparkerede.

Mistet omsætning I år har Vadestedet på grund af tvangsnedlukningen mistet megen omsætning. Det kan være svært at indhente den manglende omsætning, når gæsterne ikke kan finde en parkeringsplads, fordi de er optaget af sejlere og besøgende i marinaen, anføres det i ansøgningen.

Den er skrevet i maj, og her nævnes det at for at hindre en gentagelse i år af de optagede p-pladser, ønskes det grønne areal mellem det lange, røde masteskur og det store p-areal indrettet til p-pladser. Det må kunne give mindst 30 pladser, nævnes det i ansøgningen.

- Vi havde i udvalget en god debat om det. Vores argumenter var, hvis der virkelig er brug for pladsen, så lad dem bevise over for os, at de kan fylde den ud. Vi håber, at der kommer et øget antal gæster til restauranten og til fritidsaktiviteterne generelt, siger udvalgsformand John Harpøth (DF).

Indsigelse fra sejlklub Sagen har været sendt til naboorientering til alle ejere inden for lokalplanområdet. Som den eneste har Holbæk Sejlklub gjort indsigelse mod placeringen. Det sker med henvisning til, at der allerede nu er problemer med plads til alle både og udstyr.

Sejlklubben peger i stedet på, at der kunne etableres yderligere parkeringspladser på det grønne areal, der ligger lige vest for stikvejen, der fra Strandmøllevej fører ned til marinaen.

Kommunens administration peger på, at det er udlagt som rekreativt naturområde. Desuden bruger sejlklubben i dag ikke arealet ved masteskuret.