Restaurant nægter at give op

- Jeg har tidligere prøvet både strejke og finanskrise. Men det her er værre. Vi har stadig kunder - vi har pænt med bestillinger til de næste dage. Men billedet er, at store selskaber bliver aflyst, mens små selskaber fortsat gerne vil ud at spise - de ringer for lige at sikre sig, at vi har åbent, og på den måde får vi så også bekræftet, at de kommer, fortæller Henrik Nielsen.