Restaurant genopstår i ny version

René Edelslund, der kommer til at eje halvdelen af det kommende driftsselskab, fortæller, at der åbnes til foråret, og der satses på sidste halvdel af april.

- Huset var slidt ned, og alt er pillet ud. Restauranten bliver indrettet med antikke egetræsmøbler, som er købt rundt omkring. Konceptet er, at det skal være hjemlige omgivelse, så man føler, at man spiser privat, forklarer René Edelslund.

Sif og René Edelslund kan godt lide at spise ude, og han har et tæt forhold til det italienske.

Det er kun et halvt års tid siden, at René Edelslund og Maurizio Ventimiglia lærte hinanden at kende.

- Da Maurizio spurgte mig, hvor han skulle åbne et sted med et større kundegrundlag, var jeg ikke i tvivl og pegede på Holbæk. Jeg har selv boet i byen indtil for 20 år siden, og jeg kan mærke, at det nu er en by i vækst. Der kommer købestærke tilflyttere fra København, siger René Edelslund.