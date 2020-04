Reporter irettesat af dronningen

Historie: Søren Wolstrup, Holbæk, fortæller her om sit møde med hendes majestæt dronning Margrethe:

Det var en sommerdag i 1986 i Holbæk. Som en af provinsens mange købstæder fejrede byen sin 700-års fødselsdag. Det er måske ikke helt bevist, at det netop var i 1286, byen ved fjorden fik sine købstadsrettigheder, men da byrådet i 1936 holdt store festligheder i anledning af 650-året som købstad, var der jo en god grund til at markere de 700 år i 1986.

Alle sejl var sat, og lige fra årets start var der planlangt en række arrangementer, der kulminerede med besøget af hendes majestæt dronning Margrethe og prins Henrik. Byrådet havde for længst valgt den 12. juli som den egentlige fødselsdag, og det havde »majestæten« godkendt.

Der var klar himmel og høj sol over by og fjord, da kongeskibet »Dannebrog« midt på formiddagen passerede Kirsebærholm med omkring hundrede mindre både og skibe efter sig, og klokken 10 helt præcis lå det smukke skib ved kajen i industrihavnen.

Radio Holbæk, den lokale nærradio, oprettet af det daværende »Holbæk Amts Venstreblad«, sendte det meste af dagen, og jeg havde af Radio Holbæks stationsleder Steen Thomsen fået til opgave at følge dronningen lige fra modtagelsen på havnen og frem til den egentlige velkomst på byens rådhus.

I den lige så smukke byrådssal var alt klar til den egentlige modtagelse, og det var også her, byens gaver til de kongelige skulle overrækkes.

Efter modtagelsen på havnen gik dronningen, prinsen og borgmesteren i spidsen for det øvrige byråd, og herefter fulgte særlige indbudte gæster turen op gennem de gamle stræder, over torv og forbi Holbæk Museum til vort gamle smukke rådhus.

I mellemtiden havde jeg og radioens tekniker cyklet uden om bymidten og op til rådhuset, hvor vi satte senderen i et telefonstik lige bagved »dronningestolen«.

Borgmesteren bød velkommen og overrakte dronningen byens gave - en kopi af et betydeligt fund på Orø, det såkaldte Orø-kors. I 1849 gik en ganske ung pige, Bodil Margrethe Hansdatter, og sparkede til stenene på marken.

Pludselig stak et kors af det pureste guld, med den korsfæstede Kristus, op af den rene muld, og derfor siger vi i daglig tale »Margrethe korset«. Og så kom vi til byens hilsen til prins Henrik, der blev overrakt af kommunaldirektør Helge Als Andersen.

Jeg havde på forhånd fået at vide, ja, man sætter sig jo ind i tingene, at gaven til prinsen var en brølende hjort udskåret i moseeg.

Netop som pakken blev åbnet, og hjorten så dagens lys, og jeg som radioens reporter nævnte ordet moseeg, vendte dronningen sig om mod mig og udtalte med en ret skarp tone:

»Det er aldeles ikke moseeg«.

Nu var der ingen vej udenom, jeg måtte over for dronningen og Radio Holbæks mange lyttere beklage, at den udskårne hjort ikke var af moseeg, men var udført i ganske almindeligt lyst egetræ.