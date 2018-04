Rent vand i poolen

- Det handler både om, at man bruger de rigtige kemikalier og naturligvis så lidt af dem som muligt, siger René Dahl og tilføjer, at det lige nu er sæsonen, hvor man går i gang med at klargøre sin swimmingpool, efter den har været lukket ned hele vinteren: - Nu har man så mulighed for at sikre sig rent badevand sommeren igennem, slutter han.