Renovering af boliger til 26 millioner kroner

Holbæk - 01. april 2020 kl. 17:43 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Østparken i Tølløse bliver det første boligområde i Boligselskabet Sjælland, som får tilbudt en fremskyndet renovering. Det er et led i bestræbelserne på at holde gang i byggeriet, så følgerne af coronakrisen afbødes mest muligt.

Beboerne i de 18 boliger modtog i går, tirsdag, materialet om totalrenoveringen i deres postkasser. Fra den 3. til den 14. april er der afstemning om, hvorvidt beboerne ønsker at få sat gang i renoveringen, og der bliver uden mulighed for at holde et afdelingsmøde på grund af corona-situationen. Afdelingen har tidligere stemt ja til den foreløbige plan for renoveringen.

Der er stadig en proces, før den omfattende renovering kan sættes i gang, så det vil formentlig tidligst kunne blive i andet kvartal næste år. Boligselskabet Sjælland har sat gang i arbejdet med at fremrykke større renoveringer for en håndfuld boligområder. Landsbyggefonden har peget på Østparken, som et af de områder, der er længst med planlægningen og opfordrer derfor til at fremskynde afstemningen.

Renoveringen forventes at koste cirka 26 millioner kroner. Opgaven er ikke en del af de vedligeholdelses- og renoveringsopgaver, som Boligselskabet Sjælland for to uger siden oplyste, at man ville forsøge at fremrykke i indeværende år, hvor der er planlagt opgaver for 295 millioner kroner.

Støtte betyder, at huslejestigning kan undgås Boligerne i den lange blok i Østparken 2-8 i Tølløse er opført i 1969. Der er siden 2015 arbejdet med en større renovering af boligerne, der ikke længere er tidssvarende, og der vil under alle omstændigheder være behov for en omfattende renovering inden for få år.

De nødvendige renoveringer inden for tre år ville koste 7,3 millioner kroner. Hvis afdelingen skulle låne til det, ville det betyde en huslejestigning på 7,3 millioner kroner.

Derfor anbefaler Boligselskabet Sjælland også utvetydigt, at der stemmes ja til planen om totalrenoveringen. Støtten fra Landsbyggefonden betyder, at en huslejestigning helt kan undgås.

Ydermuren skal erstattes af en ny facade Hvis den støttede renovering gennemføres, vil det betyde, at den nuværende ydermur rives ned og erstattes af en ny, skalmuret facade. Den nuværende murværk har flere steder tydelige revner og fuger med huller i, så vand trænger ind i ydervæggen.

Der vil også komme nye vinduer, terrassedøre og hovedindgangsdøre, ligesom garageportene udskiftes.

Det nedslidte tag vil blive udskiftet, og det samme vil ske med vand- og varmeinstallationerne. Badeværelserne vil blive renoveret, og der vil komme nye køkkener i alle boligerne.

I stueetagen vil de ni nuværende boliger blive totalrenoveret til otte tilgængelighedsboliger. Det betyder, at de får niveaufri adgang og plads til en kørestol i det meste af lejligheden.

Ved førstesalslejlighederne vil der blive etableret altaner mod havesiden.

Det omfattende arbejde betyder, at alle beboerne skal genhuses, formentlig i fem-otte måneder.

Måske byggestart om et års tid Hvis beboerne i afdelingen i Tølløse stemmer ja til renoveringen, skal Landsbyggefonden og Holbæk Kommune behandle ansøgningen. Kommunen, der skal behandle sagen, fordi der er tale om almene boliger, er klar til at hastebehandle ansøgningen. Derefter ventes Landsbyggefondens endelige tilsagn omkring 1. juni.

Så kan arbejdet med projekteringen og udbuddet gå i gang. Det ventes, at aftalen med håndværkerne kan indgås kort efter årsskiftet.

- Det kan virke som lang tid, men der er nogle meget lange processer i de her sager, blandt andet med nogle krav til udbuddet, siger Jonas Bjørn Whitehorn, der er presse- og politisk konsulent i Boligselskabet Sjælland.

Arbejdet kan måske gå i gang i andet kvartal næste år. Byggeperioden ventes at være på 12-14 måneder.