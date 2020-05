Se billedserie Kim Hoffmann er indehaver af rengøringsfirmaet 3x65 Rengøring. Foto: Elisa Hauerbach.

Rengøringsfirma har øget fokus på desinfektion

Holbæk - 22. maj 2020 kl. 07:31 Af Elisa Hauerbach

Hos 3x65 Rengøring blev landets nedlukning startskuddet af nye fokusområder hos kunderne.

- Allerede samme morgen - inden klokken syv - begyndte vi at udmelde om øget fokus på desinfektion hos kunderne. Det var os selv, der ringede rundt og oplyste det. I forbindelse med nedlukningen har nogle private kunder naturligt nok valgt at holde pause med deres faste hjemmeservicebesøg, imens industrielle virksomheder og flere firmaer har valgt at få gjort mere rent. På den måde er vi sådan set ikke ramt af krisen, vi har bare haft travlt på andre områder, end vi havde før den indtrådte, fortæller Kim Hoffmann og Carina Langholz fra rengøringsfirmaet, der har kontor og administration på Holbækvej i Jyderup.

Firmaet, der startede i 1988, hed i starten Total Rent og havde adresse i Lille Skensved ved Køge. Dengang var den nuværende indehaver, Kim Hoffmann, selv ansat som medarbejder, men han overtog ejerskabet i 1996 og flyttede virksomheden til Jyderup i 1999.

- Vi har holdt til i disse lokaler, lige siden. Herfra styres alle aktiviteter, og arbejdsopgaverne fordeles til vores medarbejdere. Vi er 16 personer i alt, fordelt på faste teams, der er vant til at arbejde sammen om specifikke arbejdsområder. Nogle gør rent i butikker, andre i kontorer - eller i huse der nyopføres, renoveres, skal flytterengøres og så videre. Vi har fire faste folk og to faste tilkaldere, der løser mange forskellige former for hjemmeserviceopgaver i folks private hjem, oplyser Kim Hoffmann, da By & Land en kølig eftermiddag besøger virksomheden. Han står selv for den overordnede administration, imens hjemmeservicedelen har Carina Langholz som daglig leder.

Carina Langholz ved stort set alt, hvad der er værd at vide om firmaet, dets medarbejdere, rutiner og kunder. Hun har taget sin kontoruddannelse der, og har været tilknyttet virksomheden, siden hun for første gang trådte over dørtærsklen for 22 år siden.

- Alle mine tre børn er ansat i firmaet. Vi ser det som en fordel at de, og i øvrigt alle vores teams, kender hinandens kompetencer og rutiner. Det bliver nemlig billigere for kunden at vores medarbejdere arbejder tæt sammen og kan gøre meget rent på kort tid, forklarer hun.

Carina Langholz fortæller videre, at det også altid er de samme teams og de samme afløsere, der kommer i folks private hjem, for det virker betryggende for hjemmeservice-kunderne, som ofte er ældre borgere. Hun tilføjer, at relationen mellem hjælperne og kunderne ofte er meget tætte, og at teamet også tit kommer til at lære kundernes familier at kende.

- Vores opgaver varierer meget. Vi udfører ofte det, man kalder for daglig rengøring, på hjemmeservicedelen. Det er kunderne selv, der bestemmer hvor lang tid vi skal være der, hvad vi skal lave og hvor tit vi skal komme. At nogle har valgt at holde pause med rengøreingen under krisen, har vi fuld forståelse for. Der hvor vi stadig kommer og gør rent, er der øget fokus på medarbejdernes hygiejne, ligesom der tørres ekstra meget af med desinficerende midler, slutter hun.