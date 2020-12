Rekord: Rest efter sortering er faldet med 100 tons

Julegavebånd skal i restbeholderen hjemme. mens julegavepapir uden glitter og cellofan ryger ned til aviserne, rødkålsglas til glas og den tømte parmarispakke til pap - enten hjemme eller på genbrugspladsen. Borgerne er blevet endnu bedre til at sortere, efter småt brændbart på genbrugspladserne i Holbæk Kommune er erstattet med rest efter sortering. Det går så godt, at sortering til genanvendelse slår rekord.

I tal er der i oktober smidt 100 tons mindre affald i containeren til rest efter sortering i forhold til samme tid året før - hvor der stod småt brændbart på containeren. På samme tid har der været en stigning i genanvendelse på fem procent. Og forsyningsselskabet Fors A/S oplyser, at tendensen er fortsat i november.

I oktober var der en kampagne for at gøre opmærksom på, at småt brændbart er afløst af rest efter sortering. Det blev en succes, som ser ud til at holde,

Småt brændbart er blevet misforstået, for meningen har altid været at få sorteret mest muligt, understregede Annette Vangslev op til kampagnen.

De mange blandede sække i småt brændbart indeholdt ifølge Fors meget brugbart og genanvendeligt affald. Og der er stadig knap en tredjedel i rest-containeren, som kan genanvendes til nye plastprodukter og nyt pap.