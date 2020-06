Se billedserie Nu er Hafnia Rejsers busser igen på farten med både en-dagsture og rejser i Danmark, Norge og Tyskland. Foto Jette Bundgaard.

Rejseselskab er rykket ind hos busselskab

Holbæk - 20. juni 2020 kl. 12:21 Af Jette Bundgaard

Hafnia Rejser var slet ikke kommet i gang med forårssæsonen, da Danmark lukkede ned den 11. marts. Med den gradvise genåbning af Danmark, kunne de så i sidste uge - til gæsternes store tilfredshed - gennemføre årets første en-dags tur.

- To gange om året, har vi en 'ud i det blå'-tur, hvor gæsterne ikke véd på forhånd, hvor vi kører hen. Det er Løvsprings-turen i foråret og Løvfalds-turen i efteråret. Vi skulle oprindeligt have kørt forårsturen i april måned, så det var skønt, at vi nu kunne gennemføre den her i starten af juni med 33 glade gæster. De fik en skøn oplevelse i Zengarden i Vedde ved Stenlille, hvor de blev mødt af det flotteste syn med rododendron i fuldt flor, roser på spring og duftende blåregn. Bagefter spiste de på Gyrstinge Skovkro, hvor buffeten var lavet med små skåle og enkeltportioner, siger Lotte Krabbe Jensen fra Hafnia Rejser.

Hafnia Rejser, som er ejet af DitoBus, er flyttet fra Ahlgade til ledige lokaler hos busselskabet på K. P. Danøsvej 2.

- Det giver en god sammenhængskraft med busselskabet og chaufførerne. Samtidig er det en fordel, at vi nu har samlet de administrative funktioner og bogholderiet ét sted, siger Lotte Krabbe Jensen, som også peger på andre plusser i form af gode parkeringsforhold for Hafnia Rejser's kunder, og et lyst kontor i stueplan.

Lotte Krabbe Jensen har brugt den stille periode i foråret til at sammensætte nye spændende ture i efteråret, vinterens julemarkeder og rejser og endagsture i foråret og sommeren 2021. Samtidig er der nu kommet gang i rejseaktiviteterne både indenlands med endagsture i Danmark og i form af små rejser i Danmark og Tyskland.

- Mange har fået aflyst rejser til blandt andet Østrig, og er derfor i gang med at finde alternativer. Norge er et af de steder, danskerne gerne må rejse til i sommer, og vi er netop ved at lægge sidste hånd på en helt ny rejse til Norge. Her kan man opleve essensen af Norge med smuk skærgårdssejlads, unikt fjordlandskab og historiske Bergen. Det er seks dage med afgang den 30. august, fortæller Lotte Krabbe Jensen.

Bookingerne er også i gang til blandt andet en Vadehavstur, en Læsø- og en Ærø-tur.

- Som sædvanlig har vi også en lang række spændende endagsture til blandt andet de smukke danske øer. Alt sammen ligger på vores hjemmeside med beskrivelser og priser, og vi opdaterer jævnligt med nyt, slutter Lotte Krabbe Jensen, som sidder klar ved telefonen, parat til at hjælpe med info og booking.