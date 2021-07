Se billedserie Lotte Jensen fra Hafnia Rejser fortæller, at mange holder forståeligt nok stadigvæk vejret lidt i forhold til udenlandsopholdene, men at hun tror på det bedste og håber på et godt år.

Send til din ven. X Artiklen: Rejselivet er i gang igen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rejselivet er i gang igen

Holbæk - 16. juli 2021 kl. 20:00 Af Elisa Hauerbach Kontakt redaktionen

Der er stor søgning på rejser og oplevelsesture i Danmark, men usikkerheden omkring corona sætter stadig sit præg på udenlandsturene og det er synd, mener rejsebureauets daglige leder, Lotte Jensen.

- Jeg vil meget gerne opfordre til at man booker de ture, man gerne vil med på, for hvis man ikke har tilkendegivet at man er interesseret i at komme med, er vi måske (ubegrundet) nødt til at aflyse turen. Hvis noget gør at turen ikke kan gennemføres, får man sine tilbage, fortæller hun.

Lotte er allerede i gang med at booke værelser og arrangere ophold, der skal udbydes til næste års gæster. I år er det noget af en opgave, for det er svært for hende at forudse, hvad behovet bliver - set i coronaens skær.

- Mange holder forståeligt nok stadigvæk vejret lidt i forhold til udenlandsopholdene, men vi tror på det bedste og håber på et godt år, med mange kunder til vores egne ture og til Vitus Rejser, som vi er agent for - og som vores busser kører for, forklarer hun.

Danskernes oplevelseslyst er allerede tændt igen og Hafnia Rejser har netop haft en udsolgt bus afsted på den nye tur "Thy og Hanstholm", en tur, der blev en stor succes.

- Vores en-­dags, to-dages, tre-dages og fire-dages ture i Danmark er meget populære. De findes i mange udgaver og fører vores gæster vidt og bredt rundt i landet. Vi har også en del ture til landets øer, herunder kendte rejsemål som Bornholm, hvor vi har en fire-dages tur til, og kortere ture til andre, charmerende destinationer, blandt andet Aarø, der ligger i Lillebælt, ved udmundingen af Haderslev Fjord. Vi bruger altid lokale guider, for de ved alt, hvad der er at vide og kan fortælle vidt og bredt om lokalhistorien og alle de tilknyttede røverhistorier, som knytter sig til de forskellige egne, fortæller hun med et stort smil.

Sidst men ikke mindst, slår Lotte Jensen et slag for oplevelsesturene til blandt andet Cirkusrevyen, hvor alle tre ture i år er udsolgt, men der er tilgængelige billetter til tre forskellige datoer næste år, og for turen til André Rieu-koncerten, der er blevet flyttet et par gange, men afholdes den 24. juni 2022. Til denne koncert er der stadig ledige billetter.

- Og som noget nyt, vil man kunne komme til en vaskeægte høstfest på Borreby Herreborg, hvor alt er tematiseret, så det foregår som i gamle dage. Selv halmen i træskoene er med, slutter Lotte Jensen med et hjerteligt grin.

Ønsker man at se hele rejseprogrammet, er hjemmesiden altid opdateret med de sidste nyheder.