Regnvandsbassin bliver et smukkere syn

Se billedserie Kunderne omkring Østerhaven og Østergårdvej i Undløse vil inden længe kunne glæde sig over mere åbne vidder og udsigt til omkringliggende marker ved regnvandsbassinet i området.

Holbæk - 03. september 2021 kl. 14:13 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen

Et regnvandsbassin kan både være praktisk og kønt at se på. Det er tanken bag det arbejde, som forsyningsselskabet Fors A/S netop nu udfører på Østerhaven i Undløse. Bassinet har tidligere modtaget både regnvand og spildevand, men Fors A/S har nu koblet al spildevand fra, så bassinet fremover kun skal modtage regnvand.

I forbindelse med dette arbejde har forsyningsselskabet besluttet, at området skal forskønnes, så det bliver en mere integreret del af de omkringliggende naturomgivelser.

- Bassinet var efterhånden meget tilgroet af store træer og buske og omgivet af et stort hegn, som ikke passer ind i naturen omkring. Nu renser vi bassinet grundigt op for træer og planter og hegnet bliver fjernet. Dernæst sørger vi for grøn beplantning langs bassinet, så området bliver mere æstetisk at se på og falder bedre ind i omgivelserne, siger projektleder i Fors A/S, Merete Gjelstrup.

Det spildevand, som tidligere blev ledt ud i bassinet, bliver i stedet ført til eksisterende spildevandsledninger. Opdelingen af spildevand og regnvand gavner miljøet, men får ingen praktisk betydning for kunderne i området.

- Kunderne vil først og fremmest opleve, at de får en pænere udsigt. Området bliver ikke som sådan et område, som kunderne kan bruge, selv om hegnet bliver fjernet, men vi håber og tror på, at kunderne vil værdsætte vores hensyntagen til miljøet samt nyde den nye udsigt, tilføjer Merete Gjelstrup.

Projektet sker i samarbejde med lokalsamfundet og Holbæk Kommune, og arbejdet forventes afsluttet i november i år.