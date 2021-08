Se billedserie Sommer på Hvidegaard i Udby blev afviklet i Spirefestivalens ånd, men var alligevel sin egen. Blandt andet havde arrangørerne forsøgt at skabe en mere intim stemning.Foto: Thomas Olsen

Regnen blev hygget væk på festival

Holbæk - 01. august 2021 kl. 13:45 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen

Efter mere end 750 dage uden en kunst- og musikfestival på Hvidegaard på Udbyvej i Udby indbød spirefolkene lørdag til en enkelt dags festival med netop musik og kunst helt i spirefestivalens ånd.

Selv om vejret måske ikke viste sig fra sin bedste side, holdt bygerne ikke festivalfolk væk, selv om fremmødet ikke var som ved en Spirefestival.

Årsagen til det var blandt andet, at arrangørerne på forhånd havde begrænset adgangen for at kunne opfylde coronarestriktionerne.

Men det holdt altså ikke den faste kerne af gæster fra at dukke op.

- Vi er specielt glade for, at der er kommet mange af de faste spiregæster. Det viser, at de har savnet os, ligesom vi har savnet dem, lød det fra en af de frivillige, Kent Tonsgaard, på festivalpladsen.

Han og en flok andre frivillige havde brugt ugen op til at gøre pladsen klar til gæsterne og Sommer på Hvidegaard, som miniudgaven af Spirefestival blev kaldt.

Blandt andet måtte der bruges en del tid på at slå græs og rydde buskadser, for selv om både Spirefestival og Sommer på Hvidegaard er af den naturvenlige slags, så hjælper det ikke noget, at gæsterne farer vild i højt græs.

Hjemmelavet mad Ligesom ved Spirefestival kunne gæsterne købe hjemmelavet mad, der blandt andet var tilberedt af frivillige med grønsager og frugter fra den store køkkenhave på stedet.

- Madfolkene har godt kunnet mærke, at der ikke skulle laves mad over flere dage som ved en almindelig Spirefestival. De har ikke behøvet at skulle tænke flere dage frem, men har kunnet koncentrere sig om de par måltider, der blev serveret undervejs, fortæller Kent Tonsgaard.

Ingen festival uden optrædende kunstnere. Og sådan var det også på Sommer på Hvidegaard.

Da Spirefestival måtte aflyses i 2020, valgte de frivillige at skubbe hele programmet til 2021.

Her måtte festivalen så aflyses igen, og endnu engang valgte de frivillige at skubbe hele programmet.

- På den måde har vi ikke skullet sidde og vælge en masse kunstnere og musikere fra, som vi tidligere har bedt om at komme og optræde, fortæller Kent Tonsgaard.

I stedet var der enighed om at invitere et par kunstnere, som tidligere havde optrådt på festivalen og på den måde har været med til at skabe spireånden.

Musikere på vej En af de optrædende på Sommer på Hvidegaard var The Victim.

Bag navnet gemmer sig Kenneth Nefling, der er sidst i 20'erne, og som har spillet på Spirefestival masser af gange.

Og han kommer gerne år efter år.

- Jeg kan godt lide at komme her, fordi det er et godt sted at prøve nyt materiale af. Publikum er nærværende og lytter, og det er rigtig rart, fortæller han.

Kenneth Nefling kan også godt lide at høre nogle af de andre optrædende på festivalen.

I år fik han for eksempel mulighed for at høre den unge danske sangerinde Martha Elisabeth, som er på vej mod sit gennembrud.

Både hun og Kenneth Nefling spillede sange i den mere rolige afdeling, og det passede godt ind i den stemning, som arrangørerne forsøgte at skabe på Sommer på Hvidegaard.

- Vi har gjort meget for at skabe en mere intim stemning på festivalen, og det synes jeg, at vi er lykkedes med, fortæller Kent Tonsgaard.

Han og de øvrige frivillige satser på, at Spirefestival vender tilbage med fuld styrke til næste år.