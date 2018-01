Regn i omklædningsrummene

Regn er et problem for Jyderup Boldklub. Når det regner, siver vandet nemlig fra taget og ind i flere omklædningsrum og et fælleslokale i klubhuset på Ellebjergvej i Jyderup. Reparationer er blevet udskudt i flere år, fordi alle forventede en snarlig flytning.

Repræsentanter for Holbæk Kommune kommer på besøg i klubhuset i denne måned for at få et overblik over, hvor meget, der skal gøres.