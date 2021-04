Når ni 6. klasse skal dyste i regionsfinalen i bibliotekernes quiz »Smart Parat Svar« kan et af emnerne for eksempel være Astrid Lindgren. Foto: Christina Quist

Holbæk - 16. april 2021 kl. 05:59 Af Christina Quist Kontakt redaktionen

Holbæk er repræsenteret ved Stenhus Kostskole, når ni 6. klasser fra Region Sjælland onsdag den 28. april skal dyste i bibliotekernes store læse- og vidensquiz »Smart Parat Svar«.

Det er Holbæk Bibliotek, der er vært, når regionens klogeste 6. klasse skal findes. De fleste runder forud for regionsfinalen har på grund af Covid-19 været afholdt digitalt, og det bliver regionsfinalen også.

På dagen skal de ni klasser dyste i hold af tre klasser, hvorefter de tre vindere af hver quiz mødes i finanlen. Den endelige vinder på Holbæk Bibliotek vil ikke bare kunne kalde sig regionens klogeste 6. klasse, men vil også gå videre til den store nationale finale, hvor vinderen får en præmie på 10.000 kroner med hjem til klassen.

"Smart Parat Svar" ”Smart Parat Svar” er en national læse- og vidensquiz, der har eksisteret siden 2005.

Konkurrencen har til hensigt at styrke elevernes lyst til at læse ved at sætte fokus på samarbejde og almen dannelse.

Quizzen tager udgangspunkt i et bredt udsnit af skøn- og faglitteratur og hylder bogorme, læseheste og klogeÅger.

”Smart Parat Svar” er udviklet af Gentofte Bibliotekerne og drives i dag af Aalborg Bibliotekerne i tæt samarbejde med landets biblioteker.

Det er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen. For at vinde en plads i den nationale finale, der finder sted den 19. maj i Aalborg, skal holdene vise, at de har viden inden for meget forskellige kategorier som for eksempel være Astrid Lindgren, Dyr i talemåder og Kendte danske bygninger.

»Smart Parat Svar« udfordrer ikke kun børnenes viden, hukommelse og evne til at tænke hurtigt. Deres evne til at samarbejde kommer også på prøve. For det kræver et godt og bredt sammensat hold, hvor det er en fordel med forskellige spidskompetencer.

Regionsfinalen skulle oprindeligt have været afholdt i januar, og finalen skulle have løbet af stablen i februar. Men på grund af Covid-19 har quizzen denne gang måtte strække sig over en længere periode.

I alt har næsten 400 6. klasser konkurreret i en digital strid på viden i denne udgave af »Smart Parat Svar«.