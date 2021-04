Regionens klogeste 6. klasse er fundet

- Det gik rigtig godt, selvom der var lidt små tekniske problemer med noget lyd undervejs. Vi havde glædet os helt vildt til, at vi skulle holde regionsfinalen i Holbæk for første gang, og vi skulle lave en rigtig fest ud af det. Så det var en lidt fesen udgave, når vi ikke kunne have nogen børn inde, siger Roland Holmegaard Olsen.

- Og da klassen fra Faarevejle Friskole havde vundet, forsvandt de helt fra billedet. De opdagede slet ikke, at vi fyrede en konfettikanon af. Så det var lidt anderledes. Og derfor har vi også en forespørgsel fremme om, at vi godt kunne tænke os at holde det igen næste år, når det nu blev på denne her måde, fortæller han.