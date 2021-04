Et flertal i klima-og miljøudvalget fulgte indstillingen fra administrationen om at give afslag til to projekter om solcelleanlæg, blandt andet et anlæg på knap 250 hektar omkring Eriksholm Avlsgård, her ved krydset Eriksholmvej-Ågerupvej.

Regeringen får brev om solceller

Der skal være en særlig planmæssig eller teknisk begrundelse for at placere et solcelleanlæg inden for kystnærhedszonen. Det findes der ikke at være med en placering af et solcelleanlæg på markerne omkring Eriksholm Avlsgård nær Vipperød.

Men blandt politikerne i Holbæk Kommunalbestyrelse mener flere, at der bør være flere muligheder for at etablere solcelleanlæg flere steder, hvis målet om en CO2-reduktion skal nås.