Redningsplan klar for lukningstruet naturskole

På onsdag skal økonomiudvalget i Holbæk Kommune kigge på en plan, som kan redde Holbæk Naturskole fra lukning. Den sikrer mange af de nuværende aktiviteter og lægger op til at tilføje en række nye.

Hvis planen bliver politisk vedtaget, vil ansvaret blive delt i to:

Kommunens afdeling Vækst og bæredygtighed skal stå for driften af bygninger, skov og enge, mens UngHolbæk bliver tovholder på de aktiviteter, som skal foregå i området.

Planen lægger dog op til, at aktører udefra skal byde ind med aktiviteter. Det gælder blandt andre Sidesporet, Rotary og Østagergård, som allerede har vist interesse.

Aktiviteterne skal matche den nye mission for naturskolen. Den kaldes »Holbæks grønne lunge« med tilføjelsen »Formidlingscenter for klima, miljø og natur«.

Mere eksperimenterende - Omdrejningspunktet er stadig naturen, men vi vil gerne gøre det mere eksperimenterende og åbent for alle, forklarer borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S) og tilføjer:

- Jeg synes, vi har fundet en rigtig god balance med denne plan. For det første har vi store grønne ambitioner i Holbæk Kommune, og jeg håber, at det nye formidlingscenter vil spille en aktiv rolle i det kæmpe arbejde, der venter. For det andet vil området ligne sig selv, og dermed kan man stadig nyde en gåtur i området.