Redningsplan: Tilskud til frivillige skal på bugettet

Holbæk - 19. februar 2020

Usikkerheden om fremtiden for brugerrådene på 13 aktive centre skal fjernes hurtigst muligt. Der skal sikres penge til det frivillige arbejde, efter driftstilskuddet er sparet væk. Står det til Steen Klink (DF), formand for ældre- og sundhedsudvalget i Holbæk, skal rådene på udvalgets budget fra 2021.

Det kom som et chok for brugerrådene, da socialudvalget med et hug i januar spare det faste tilskud væk i år og fremover.

2020 er reddet. Ældreråde har kompenseret med midler fra egen pulje. Men ordet fremover skaber usikkerhed hos frivillige og brugerråd, der årligt har fået et fast afsat beløb via paragraf 18-midlerne. De spørger, om der er en skjult dagsorden.

- Jeg er ikke indstillet på at finde besparelser på aktivitetscentrene, hvor de frivillige gør et stort og forebyggende arbejde. Og der er ingen skjult dagsorden om en ny måde at strukturere centrene på, siger Steen Klink til Nordvestnyt onsdag.

At fjerne tilskuddet var ikke noget, socialudvalgets formand Bente Röttig (SF), brød sig om.

- Men vi skulle finde besparelser, alternativet ville være at spare på hjælp andre steder, forklarer Bente Röttig.

Hverken hun elller Steen Klink mener, paragraf 18-puljen til frivlligt socialt arbejde er det natur­-lige sted at hente et fast tilskud til brugerrådene De to udvalgsformænd vil arbejdes på en varig løsning.

- Problemet er, at brugerrådene ikke kan vente med klart svar om driftstilskkud til efteråret, hvor budgettet vedtages. Vi kan give en hensigtserklæring og et løfte, men alt kan ske, hvis økonomien er stram, erkender Steen Klink.