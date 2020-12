Se billedserie Foreløbig arbejdes der med at restaurere den mindste bygning i midten. Et serviceværksted i den store bygning (tv.) følger til sommer. Foto: Per Christensen

Redningsfirma flytter for at få mere plads

Holbæk - 23. december 2020 kl. 16:21 Af Kaj Ove Jensen

Redning Danmarks station, der klarer autohjælpsopgaver i Holbæk og Odsherred Kommuner, er for nylig flyttet til en ny adresse, nemlig Industrivej 5 i Jyderup. Tidligere lå stationen på Rørvangsvej 55 i Holbæk.

- Det er sket for at få noget mere plads. Før havde jeg 2200 kvadratmeter grund, men nu har jeg fået lidt over 6000 kvadratmeter, fortæller Bo Hansen, Havnsø.

Han ejer Redning Danmark Holbæk ApS, som er navnet på selskabet bag stationen. Fra august 2017 lå den på Rørvangsvej 55 i Holbæk, efter at Bo Hansen etablerede den nye station.

Det skete, efter at han i knap 15 år havde drevet SOS Dansk Autohjælp Holbæk på Virkelyst i Nr. Jernløse. Sammen med en snes andre stationsejere brød han med Dansk Autohjælp, og de gik sammen om at etablere Redning Danmark.

Kontrakt med Falck Det medførte, at SOS Dansk Autohjælp anlagde retssag mod Redning Danmark med påstand om, at indehaverne havde handlet i strid med en konkurrence­klausul. Påstanden var, at der i et halvt år skulle nedlægges forbud mod, at stationsejerne kunne køre autohjælp. Det afviste Sø- og Handelsretten dog, da retten fandt, at konkurrenceklausulen var ulovlig.

Rørvangsvej 55 i Holbæk ejes af Pepa Invest Holbæk ApS ved Palle Birck Olsen og Peder Lindstrøm Olesen.

Ejendommen blev opført til elbilfirmaet Better Place, der

i december 2012 åbnede en batteriskiftestation. I maj 2013 gik Better Place konkurs.

Efter at have stået tom blev ejendommen i maj 2015 udlejet til Trailerbutikken.dk i et par år.

Efter Redning Danmarks fraflytning er ejendommen atter udlejet, men det vides ikke til hvilket formål. Dermed kunne Bo Hansen og de øvrige ejere af stationerne under Redning Danmark køre videre. De indgik kort efter etableringen i 2017 en kontrakt med Falck.

- Vi er underleverandører for Falck. Redning Danmark har hovedkontor i Fredericia, men vi ejer selv de enkelte stationer, forklarer Bo Hansen.

Serviceværksted skal indrettes Han har lejet erhvervsgrunden på Industrivej 5 i Jyderup. Udlejeren, Anders Kjeldgaard, bor stadig i stuehuset på adressen. Han er søn af vognmand Flemming K. Jensen, som døde i maj 2019. Han drev Flemmings Containerservice, som et par år tidligere var flyttet til en ny adresse på Bødkervej i Jyderup.

Efter oprydning på grunden på Industrivej 5 er Bo Hansen gået i gang med at indrette den mindste af erhvervsbygningerne til kontor og et lille værksted. Den største bygning skal til sommer indrettes med værksted, så virksomheden selv kan servicere sine køretøjer.

Der var ikke plads til et værksted på den hidtidige adresse i Holbæk, men Bo Hansen havde i årene med Dansk Autohjælp i Nr. Jernløse også serviceværksted.

Lille afdeling i Holbæk Bo Hansen har stadig en lille satellitafdeling, som lejer sig ind hos TR Dækservice på Bødkervej 7 i Holbæk. Her står en tavlevogn, som benyttes til at advare bilisterne med store, gule blink, når der er sket et færdselsuheld. Her køres der også for Falck, som får opgaven via Vejdirektoratet. På Bødkervej i Holbæk er der indimellem også parkeringsplads for redningsbilerne.

Stationen har seks redningsbiler, og inklusive ejeren er der fire fastansatte. Desuden er der løst tilknyttede efter behov. Og Bos kone, Helle Hansen, klarer de administrative opgaver på kontoret.

En grund på over 6000 kvadratmeter til seks biler giver rigtig god plads. Til det siger Bo Hansen, at der også er planer om at bruge grunden til andet, men hvad det er, er han endnu ikke klar til at fortælle.