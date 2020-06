Søndag klokken 11.55 fik alarmcentralen en melding om, at to personer skulle være faldet i vandet efter, at deres båd var kæntret.

Redningsaktion afblæst efter fire minutter

Der gik blot fire minutter fra Midt- og Vestsjællands Politi fik melding om, at to personer skulle være i havsnød på Holbæk Fjord til redningsaktionen var afblæst igen.

