Ifølge kuratellet i sagen om NV-Pros konkurs manipulerede produktionsskolen systematisk med sine indberetninger til Skat. På den måde forsøgte skolen at skjule et milion-underskud.

Redegørelse: Skat blev systematisk vildledt af NV-Pro

Produktionsskolen NV-Pro Campus, som havde hovedkvarter i Svinninge, var reelt insolvent i maj 2018 - et år før konkursen.

Men med en meget alternativ bogføring lykkedes det skolen at klare sig igennem endnu et år. Fra maj 2018 til maj 2019 var det reelt Skat, som - uden at vide det - holdt skolen oppe.