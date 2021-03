Indehaver af Dalhoff Travel, Tina Dalhoff, fortæller om et stort omsætningstab men også et overskud i regnskabet sidste år. Privatfoto.

Reddet af benhård krisestyring

Holbæk - 08. marts 2021 kl. 20:00 Af Jette Bundgaard Kontakt redaktionen

Nets, som blandt andet står bag Dankortet og Betalingsservice opgjorde for nylig danskernes forbrug igennem de sidste syv måneder af 2020, fordelt på 20 varegrupper.

Statistikken fra Nets bekræfter det, mange allerede vidste, nemlig at corona-epidemien har betydet en kæmpe nedgang i omsætningen på nærmest alle områder i turisterhvervet - flyselskaber, rejsebureauer, hoteller og biludlejning. Samlet set forholder det sig sådan, at de hjemlige rejsebureauer tabte 80 procent af omsætning i den del af 2020.

Indehaver af Dalhoff Travel, Tina Dalhoff, kan nikke genkendende til billedet. - Vi har også haft et kæmpe omsætningstab, og procenttallet er rigtigt nok, også her hos os, siger hun. Det lykkedes ikke desto mindre for Tina Dalhoff at præstere et overskud i sin virksomhed sidste år: - Ved regnskabsopgørelsen den 30. september havde vi et fint lille overskud på 200.000 kroner, forklarer hun og fortsætter: - Det, der har reddet os igennem krisen, har været benhård krisehåndtering og en generel optimering af hele vores koncept.

Tina Dalhoff har været nødsaget til at halvere medarbejderstaben. Den ene resterende medarbejdere er fortsat hjemsendt med lønkompensation, og det er stadig kun 'chefen selv', som er på arbejde i virksomheden på Havnepladsen.

Her er Tina Dalhoff mødt på kontoret hver dag uge efter uge gennem krisen og har brugt tiden på at få optimeret og automatiseret alle de elektroniske og digitale systemer, som benyttes i virksomheden:

- Nye optimerede it-systemer og nye leverandøraftaler har sparet os for en masse penge, så vi reelt står bedre rustede og stærkere, når vi åbner igen, forklarer hun.

Udenrigsministeriets rejsevejledninger har gennem corona-epidemien gjort verdens lande enten 'orange' eller 'røde' - som de er nu. Det betyder som bekendt, at alle unødvendige rejser frarådes.

Tina Dalhoff fortæller, at der stadig er visse uopsættelige erhvervsrejser, som kan og må gennemføres. Væsentligst til Skandinavien, Baltikum og resten af Europa. Det er blandt andet rejsemontører i danske produktionsvirksomheder, som har måttet rykke ud. Som sædvanlig har Dalhoff Travel været kunderne behjælpelig med alt fra flytransport, hotelbooking og billeje og har også hjulpet med alt det ekstra arbejde, corona-restriktionerne har givet.

- Jeg holder mig opdateret om de mange regler på området på møder på Teams med forskellige samarbejdspartnere. Der er ikke to lande, der er ens, og reglerne ændrer sig hele tiden. Det gælder virkelig om at holde tungen lige i munden, så der ikke er kunder, som strander i en lufthavn et sted i verden, fordi de eksempelvis mangler at tage en test fire timer før afgang, forklarer Tina Dalhoff, som også hjælper kunderne med at bestille de obligatoriske tests.

Tina Dalhoff oplever, at der i den sidste uges tid er begyndt at komme flere forespørgsler på erhvervsgruppe-rejser til både møder og konferencer:

- De begynder at komme nu. Det går stadig langsomt, men flere og flere erhvervsfolk planlægger at skulle ud at rejse hen over sommeren. Jeg håber på, at vi er ude over stepperne igen efter påske, og jeg ser fortrøstningsfuldt på fremtiden. Vi skal nok klare os, for vi har været proaktive hele vejen gennem krisen og har handlet og taget de nødvendige beslutninger. Det er en af fordelene ved at være en mindre virksomhed, slutter Tina Dalhoff.