Redder julen: Julegudstjeneste i hal

Der bliver skruet op og ned for corona-reglerne, og i alle dele af samfundet er man nødt til at tænke på nye måder at løse tingene på. Det gælder også i kirken - og det gælder i Hagested Sogn. Menighedsrådet har netop besluttet, at det vil søge om at få lov at holde årets julegudstjeneste i idrætshallen på Damvej. Det vil give mange flere mulighed for at deltage i gudstjenesten, ned hvis den skulle foregå i kirken.