Reception på maskinstationen

- Vi kunne ikke afholde receptionen den gang, på grund af corona, men nu sætter vi et par telte op, henter Lions Club's pølsevogn - og inviterer til reception for maskinstationen, selv om det kun er slamsugningsdelen, der er tilbage, siger indehaver, Leif Petersen.

For fire år siden solgte han maskindelen fra og er i dag beskæftiget med at dyrke det jord, han har forpagtet, men kører også ud på opgaver med sin slamsuger.

- Jeg startede i sin tid med slamsugning og det holder jeg fast i, så længe jeg synes det er interessant at kunne blive ved med at løse problemer for folk, der har stoppede drænrør, kloakker og lignende, fortæller virksomhedsejeren. Han har godt nok passeret pensionsalderen og kan kalde sig for folkepensionist, men det er ikke noget, han påtænker at blive på fuld tid - lige med det samme.

- Det er sjovt nok, for min datter - der er jurist - kan ikke forstå, hvorfor jeg bliver ved med at køre rundt med den slamsuger. Hun udtrykte det ganske klart en dag, da hun sagde, at hun ikke fattede at jeg gad at rode med andre folks lort, griner Leif Petersen, der også tilføjer, at man vil kunne se en lille udstilling af veterantraktorer, når der fejres jubilæum på Tornved Maskinstation, som ligger på Tornved Byvej 15.