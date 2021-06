Linda Brønnum flyttede sin virksomhed LB-Carwash til fødebyen Mørkøv for et par måneder siden. Foto Elisa Hauerbach.

Reception med bikinivask

Holbæk - 07. juni 2021 kl. 20:30 Af Elisa Hauerbach

Det er efterhånden et par måneder siden, Linda Brønnum flyttede sin virksomhed LB-Carwash fra Hillerød til fødebyen Mørkøv, og nu er tiden inde til at markere flytningen med en festlig åbningsreception.

- Jeg har hyret et par eventpiger, der kommer og giver dem, der vil have deres biler vasket på dagen, en ganske særlig bikini-bilvask i tidsrummet klokken 12-14, fortæller indehaver Linda Brønnum, der er glad for at have flyttet sin forretning til Mørkøv.

- Da jeg var i Hillerød, var kundekredsen hovedsageligt erhvervskunder, men her i Mørkøv er det faktisk mest private, der har fundet ud af at det er rart at sætte sig ind i en flot rengjort bil, der dufter godt - og stråler om kap med solen. Ud over indvendig hovedrengøring af bilens kabine, vasker, polerer og coater jeg også bilen, så vand og andre påvirkninger udefra preller af den, fortæller hun.

I forbindelse med receptionen, der afholdes udendørs, lørdag den 12. juni fra klokken 11, vil der blive opstillet bor/bænkesæt, og budt på lidt godt fra grillen, der tændes i gården på Holbækvej 206 i Mørkøv. Der vil også være kolde drikkevarer til store og små.

- Jeg har allerede etableret samarbejde med et par bilforhandlere, der gerne vil have deres biler klargjort til salg hos mig. Det er jeg superglad for og jeg selvfølgelig også meget gerne hjælpe andre firmaer med at holde deres biler rene, eller forberede dem til præsentation, fortsætter hun og tilføjer at der er flere tilbagevendende kunder og at hun får mange gode tilbagemeldinger.

- Alle er velkomne til receptionen. Ønsker man bikini-vask, skal man nok komme i god tid, for der bliver ikke tidsbestilling, man må bare holde sig til, slutter Linda.