Rasende lodsejere fastholder politianmeldelse af kommunen

Tvisten mellem Holbæk Ålav og Holbæk Kommune om en oprensning af en strækning af Tysinge Å for knap et år siden verserer stadig. Senest har ålavet besluttet at fastholde en tidligere anmeldelse af kommunen, selv om omkring halvdelen af de store sten er lagt tilbage til deres tidligere placering.

I februar anmeldte Holbæk Ålav kommunen til Midt- og Vestsjællands Politi for overtrædelse af vandløbsloven. Årsagen var, at kommunen havde foretaget en oprensning på en cirka 800 meter lang strækning af åen.

Det var med start omkring Enggaarden på Enghavevej 28 i Tølløse Enghave og derfra videre mod øst og nord mod Sønderstrup og Tølløse. Her fjernede kommunen i forbindelse med oprensningen flere store sten, som lå ind mod brinkerne, hvor de oprindelig var lagt som sikring mod skred.

I forbindelse med oprensningen i oktober-november sidste år opdagede nogle af lodsejerne, at de store sten var smidt tilbage i åen, men nu midt i vandrenden. Det skete, efter at de først havde ligget på jorden ved siden af åen.

Ikke alle sten er flyttet I første omgang meddelte Holbæk Kommune, at stenene ville blive lagt på plads, altså med den oprindelige placering af ad brinkerne. Senere kom der melding om, at det alligevel ikke ville ske, og derefter valgte Holbæk Ålav i februar at politianmelde Holbæk Kommune for overtrædelse af vandløbsloven. Det skete med bistand fra interesseorganisationen Bæredygtigt Landbrug.

Efter anmeldelsen kom der i foråret et møde i stand mellem parterne. Og i løbet af sommeren sørgede kommunen for at flytte nogle af stenene tilbage.

- Vi fastholder politianmeldelsen, fordi det kun er nogle af de store sten, de har prøvet at presse ind i brinken igen. Men det er ikke alle stenene, der er fjernet. Kommunen er måske nået halvvejs, og der ligger stadig omkring 15 store sten midt i åen, fortæller Lars Palle.

De store sten ligger spredt ud over strækningen. Cirka 15 store sten kunne måske ikke lyde af så meget, men det er nok til, at vandføringsevnen ifølge Holbæk Ålav bliver mærkbart forringet.

Ikke positiv dialog - Problemet er at få vandet væk. Det er et meget fladt vandløb med et fald på kun 0,2 promille på strækningen. Derfor betyder enhver hindring i vandløbet noget, siger Lars Palle.

Lige nu oplever han ikke, hvad han opfatter som en positiv dialog med kommunen. Derfor har Lars Palle for en uges tid siden skrevet til Midt- og Vestsjællands Politi, at anmeldelsen af kommunen fastholdes.

Tydelige forhold Bæredygtigt Landbrug bistår Holbæk Ålav med vejledning i sagen. Her siger chefjurist Nikolaj Schulz, at man i lignende sager normalt klager til Miljø- og Fødevareklagenævnet, eller lodsejerne anlægger en civil retssag mod myndigheden, men det er langvarige processer.

- Det er en ny måde at angribe vandløbssager på med en politianmeldelse. Men når forholdene er så tydelige, hvor der ligger store sten i vandløbene, så er det også noget, politiet har ressourcer og indsigt til at kunne vurdere, om det udgør en strafbar overtrædelse af vandløbsloven, siger Nikolaj Schulz.

Han har ikke hørt om lignende sager, hvor myndigheder er blevet politianmeldt, og dermed heller ikke om domme i sådanne sager. Han roser i dette tilfælde Midt- og Vestsjællands Politi for at have ringet og fulgt op på sagen i flere omgange.

- Hvis bønderne pløjer en lille smule ind over en vandløbsbræmme eller ind i noget beskyttet natur, så falder hammeren hurtigt. Der bør være lighed for loven, så det også sker, når myndighederne overtræder loven, siger Nikolaj Schulz.

Ledelsen i Holbæk Kommunes Vækst og Bæredygtighed har tidligere afvist at kommentere sagen, da der var foretaget en politianmeldelse. Den er taget til efterretning, og når politiet kommer med en vurdering, vil kommunen tage bestik af situationen, lød meldingen i februar.

Alle venter nu på, hvad der måtte blive politiets stillingtagen til sagen.