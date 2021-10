Rasende forening: - Det er helt grotesk, de er totalt uvidende om sporten

Lars Lloyd har været formand for Pétanque Holbæk i 16 år, men har besluttet at gå af efter kommunens beslutning om at lægge padebaner klos op ad petanqebanerne i Sportsbyen. Foto: kirsten@fo2graf1.dk

Holbæk - 08. oktober 2021 kl. 10:49 Af Pernille Rohde Kontakt redaktionen

- Denne her sag er helt grotesk, for man kan ikke bare flytte nogle af banerne. Et petanqueanlæg består af to gange fem baner i forbindelse med hinanden. At flytte nogle af banerne svarer til, at man på et atletikanlæg lægger hammerkastbanerne uden for resten af anlægget.

Vi har sagt nej til det hele tiden, fordi det ikke er en mulighed. Men desværre er dem, der har taget beslutningen, totalt uvidende om sporten. De ved simpelthen ikke, hvordan man spiller petanque.

Vi har kæmpet så meget for de baner, vi har nu. Vi har lagt mange arbejdstimer og penge i dem. Vi er den klub i Holbæk, der har lavet de bedste resultater. Vi fik bronze i Eliterækken i år. Det svarer til, at vores fodboldklub havde fået bronze i Superligaen. Hvis det var sket, ville man nok ikke have ødelagt deres mulighed for at spille videre, siger Lars Lloyd, formand for Pétanque Holbæk.

At Ole Hansen kalder beslutningen om placeringen af de nye padelbaner demokratisk, er Lars Lloyd heller ikke enig i. Han mener, det var ved et tilfælde, at Pétanque Holbæk kom med til møderne om emnet.

- På møderne virkede det som om, at alt var aftalt på forhånd, og vi kunne tydeligt mærke, at ingen havde sat sig ind i vores sportsgren, siger Lars Lloyd.

Han ærgrer sig også over, at det ikke har været muligt at få et møde med formand Ole Hansen og fortæller, at Ole Hansen havde indvilliget i at tale med klubben, men så gik der flere uger uden et svar.

- Herefter fik jeg et svar om, at da jeg havde skrevet i Nordvestnyt og på Facebook om Pétanque Holbæks forbitrelse, så ville han kun skrive et e-mailsvar til mig, og det jeg fik, havde jeg allerede fået fra Brian Ahlquist (chef for Kultur, Fritid og Ungeliv i Holbæk Kommune, red.) Altså ville den politiske formand ikke nedværdige sig til at svare foreningen, siger Lars Lloyd og tilføjer:

- Jeg kan sige til andre foreninger i Holbæk Kommune: Hvis I, efter at jeres idrætsanlæg er ødelagt, drister jer til at skrive noget på Facebook eller i avisen, så gider Kultur- og Fritidsudvalget ikke længere at tale med jer. Jeg kalder det magt­arrogance. Det er uværdigt for en folkevalgt, siger Lars Lloyd.

Ole Hansen (S) har en anden oplevelse af situationen:

- Jeg fremskyndede udvalgets svar, fordi Lars Lloyd ønskede et hurtigt svar. Jeg stod faktisk en lørdag i Legoland og kontaktede administration og udvalg, for at vi hurtigt kunne give Lars Lloyd vores svar, siger udvalgsformanden.

Ros til Michael Suhr Petanqueformanden så gerne, at sagen fik større bevågenhed blandt kommunalpolitikerne, men roser Michael Suhr (K).

- Han er den eneste folkevalgte, der officielt har turdet at spørge ind til det triste kaos, der er opstået på anlæggelsen af to nye padelbaner i Holbæk Sportsby, siger petanqueformanden.

Og Michael Suhr har tydeligt kunnet mærke, at der er mangel på politisk interesse for klubberne i sportsbyen.

- Jeg hører fra flere, at man ved udflytning til sportsbyen har ødelagt klubbernes struktur. Mange siger, at det ikke var dette her, de havde drømt om. Atletikklubben er nok den eneste klub, der fik det, som de ønskede.

Jeg ser det sådan, at der bør slås en streg i sandet og undersøges, hvad der kan udbedres i sportsbyen. Man bør simpelthen lægge en plan. Og måske skulle man i den forbindelse lytte mere til klubberne. Lige nu sidder der nogen og jorder dem, der råber op og er utilfredse, siger Michael Suhr.

Frygter klubflugt Han frygter, at konsekvensen ellers bliver, at klubber flytter ud af sportsbyen.

- Hvis de ikke føler, at de bliver hørt, tager de på et tidspunkt et andet sted hen. For der er mange, der har fået forringet deres forhold. Men desværre er min opfattelse, at der bliver lagt låg på, når nogen er utilfredse. Måske tager man en sag til orientering, for så har man gjort noget, men mere sker der ikke, siger Michael Suhr.

- Jeg har lovet mig selv, at jeg holder ikke kæft. Men det er ærgerligt, at der ikke er en politisk debat. Det er blevet en avis- og Facebook­ting, som ingen gør noget ved og brugerne er blevet gidsler, siger Michael Suhr.