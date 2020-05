Rapport om flystyrt er færdig

Redningsmandskab er på stedet kort efter styrtet ved flyvepladsen nær Kr. Eskilstrup i juli 2019. Havarikommissionens redegørelse er nu offentliggjort. Foto: Morten Sundgaard/Skadestedsfotograf.dk

Holbæk - 11. maj 2020 kl. 07:58 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var en pilot under omskoling til en anden flytype, som kort før middag søndag den 28. juli sidste år styrtede ned med et svævefly på den lille Tølløse Flyveplads ved Kr. Eskilstrup. Den dræbte var en 53-årig mand fra Holbæk, som forulykkede under en start.

Torsdag offentliggjorde Havarikommissionen for Civil Luftfart, der har adresse i Ringsted, en redegørelse om omstændighederne ved ulykken.

Ingen personer kan drages til ansvar for ulykken, og der var heller ingen tekniske fejl ved flyet. Men en knækket wire har formentlig spillet en afgørende rolle for, at ulykken indtraf.

Wire brast i forbindelse med starten Piloten havde i forbindelse med omskolingen til flyet af typen Discus b svaret korrekt på alle spørgsmål.

Som vanligt skulle svæve­flyet hjælpes i luften ved hjælp af et spil. Da wiren brast, var svæveflyet oppe i 90-100 meters højde.

Den forholdsvis lave flyvehøjde ville efter normal praksis typisk resultere i en landing foretaget ligefrem på den resterende del af landingsbanen.

Et krapt drej til venstre Efter den afbrudte start valgte piloten imidlertid at foretage et venstredrej, givetvis i et forsøg på at foretage en runde for at komme tilbage for at kunne få mere plads til at lande på den første del af banen.

Drejet til venstre blev udført i modvind. Og flere vidner til ulykken fra jorden har til Havarikommissionen forklaret, at de opfattede drejet til venstre som mere krapt end nødvendigt og passende. Nogle af vidnerne opfattede desuden den sidste del af flyvningen, inden svæveflyet gik i spin som værende ustabil.

Det bemærkes i redegørelsen, at piloten efter drejet til venstre havde mulighed for at benytte forskellige marker nord for banen til landingen. Afhængigt af et eventuelt valg af mark ville det sandsynligvis have været muligt at foretage en landing med begrænsede skader til følge.

Efter det krappe drej til venstre blev det kort efter nødvendigt at undgå et læhegn, og piloten hævede svæveflyets næse. En kombination af faldende flyvehastighed og en accelereret stall-hastighed bevirkede højest sandsynligt, at flyets venstre vinge stallede, hvorefter flyet gik i spin. Den lave flyvehøjde gav ikke piloten mulighed for at rette op fra spinnet, inden svæveflyet ramte jorden.

Flere forhold kan have medvirket til, at venstre vinge stallede, for eksempel pilotens manglende erfaring med flytypen eller en pludselig ændring i vindforholdene.

