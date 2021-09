Rapport: Holbæk Kommune er blevet mere erhvervsvenlig

- Det glæder mig naturligvis, at det går fremad med erhvervsvenligheden i kommunen, og som borgmester betyder det meget for mig, at virksomhederne er glade for at være her, udtaler Holbæk Kommunes borgmester, Christina Krzyrosiak Hansen (A).

-Det er jeg rigtig rigtig ked af, og det er noget der bliver arbejdet med i beskæftigelsesudvalget, for mange unge er ikke klar til uddannelse, når de kommer ud af folkeskolen. Det er der mange grunde til, for eksempel psykisk sygdom. Men jeg regner med at vi rykker op på listen, for der bliver arbejdet hårdt på at forbedre området, fortæller formand for Udvalget for Beskæftigelse og Uddannelse, Lars Dinesen (A)