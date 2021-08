En rapport om det specialiserede voksenområde viser et behov for en bredt anlagt indsats for at styrke sagsbehandlingen og den økonomiske styring. Foto: Per Jensen

Rapport: Det halter på socialområdet

- I Holbæk Kommune har vi samlet de sociale indsatser i en ny administrativ enhed, der er de seneste tre år afsat ekstra mange penge til socialområdet, og vi har styrket medarbejderne i deres rolle som rådgivere og visitatorer. Desværre viser BDO's rapport, at det ikke er nok. Vi har stadig problemer på området, og det skal vi simpelthen have rettet op på. Til gengæld er det godt, at vi nu får nogle løsningsforslag, der giver os mulighed for at tage fat om roden på problemerne og sikre en bedre behandling til de handicappede, siger Bente Juul Röttig, der er formand for Socialudvalget i Holbæk Kommune.