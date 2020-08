Politiet ransagede torsdag 18 forskellige adresser i fire politikredse i forbindelse med en verserende konflikt mellem to rockergrupperinger. Billedet er taget i anden sammenhæng.

Ransagning mod lokal rocker-adresse

Politiet vil af princip ikke omtale grupperne ved navn, men det er ingen hemmelighed, at ejendommen i Industriparken i Jyderup har forbindelse til rockergruppen Bandidos.

Ifølge Ekstra Bladet viser en aktindsigt hos Rigspolitiet , at netop Bandidos er den ene part i en aktuel konflikt, der indtil videre primært har udspillet sig på den københavnske vestegn, og hvor modparten er rockergruppen Gremium.

Også Bandidos' støttegrupper vurderes ifølge Ekstra Bladet at være en del af konflikten.

Nordvestnyt beskrev sidste efterår, at Cobra MC - en kendt støttegruppe til Bandidos - i hvert fald på det tidspunkt holdt til på Industriparken 31 i Jyderup .

Tilknytning til ejendom

Politiinspektør Mads Helios, leder af specialenheden Særlig Efterforskning Øst, bekræfter over for Nordvestnyt, at ransagningen i Jyderup har sammenhæng med en verserende konflikt.