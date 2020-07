En 26-årig kvindelig bilist fra Frederikshavn fortalte, at hun mandag aften blev ramt af en bakkende bil i et lyskryds i Holbæk.

Ramt af bakkende bil i lyskryds

En 26-årig kvinde fra Frederikshavn kontaktede mandag kort før klokken 22 politiet og fortalte, at hun kort tid forinden havde været involveret i et færdselsuheld.

Det var sket i lyskrydset af Valdemar Sejrsvej og Ahlgade, hvor hun i sin personbil holdt som nummer to i køen i venstresvingsbanen mod Kalundborgvej.

Efterfølgende kørte han fra stedet ad Ahlgade uden at stoppe.

Betjentene fik en god beskrivelse af den flygtende bil og føreren, og politiet forventer derfor, at det kun er et spørgsmål om tid, før man har fundet frem til føreren af bilen, så han kan blive draget til ansvar for uheldet.