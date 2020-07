Raket-tur fra Cape Brorfelde

Plænen i nærheden af hovedbygningen kunne man passende kalde Cape Brorfelde. På affyringsrampen er der efterhånden sendt adskillige raketter til vejs. Senest i weekenden, da raket-byggeri var et af tilbuddene på Observatoriet i Brorfelde. Både børn, forældre og bedste forældre kunne forsøge sig som raketforskere i det små og konstruere fartøjer, der godt nok hverken nåede Månen eller Mars, men som - for de bedste vedkommende - kunne nå ud på en tur på et halvt hundrede meter.