Det var ved hækken her, at Bøje Balling-Christensen fredag så ræven og derefter kontaktede Dyrenes beskyttelse og den nærliggende grundjerforening, der sammen med Holbæk Kommune har Naturstyrelsens tilladelse til at »regulere« ræven, som det hedder. Foto: Jørgen Juul

Ræve-eftersøgning intensiveres

Ræven blev set midt på dagen fredag. Den skjulte sig ved en hæk på et grønt område ud til Munkholmvej ikke langt fra supermarkedet Rema.

De, der så den, kontaktede i første omgang Dyrenes Beskyttelse, dernæst den nærliggende Grundejerforeningen Wegenersminde, der sammen med Holbæk Kommune har fået Naturstyrelsens tilladelse til at »regulere« ræven, som det hedder - enten ved at den bliver fanget i en af de opstillede fælder og aflivet, eller ved at den bliver skudt af en jæger, der har speciel tilladelse til at gøre det.