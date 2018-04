Der er koldt på toppen. Men en kold påskesøndag afholdt ikke interesserede købere og nysgerrige i at komme til åben grund på første etape af byggeriet på Wegeners Have i Holbæk. Foto: Margit Pedersen

Rækkehuse i mod- og medvind

Der var læ i teltet og skurvognen, varm kaffe, påskeæg og virtuel rundtur i den ene af de kommende boliger på en af Holbæks mest omtalte grunde. Påskesøndag var der åben grund på Wegeners Have, og interesserede blev præsenteret for placeringen af de 24 rækkehuse, mens en strid vind understregede en naturskøn placering tæt på Holbæk Fjord.

Trods det vinterlige vejr mødte mange op for at kigge, spørge mæglerne og de to sparekasser Sparekassen Kronjylland og Sparekassen Sjælland-Fyn ud, se på grunde og tjekke mulige naboer ud. Og gennemgående for både dem, der har købt, og mulige købere er, at de vil flytte fra stort til mindre og fra storby til provins.